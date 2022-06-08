Пенсионерам РФ сообщили о вероятности новой индексации пенсий осенью 2022 года

Сегодня, 12:34

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Пенсионерам РФ сообщили о вероятности новой индексации пенсий осенью 2022 года
Фото из открытых источников

Российских пенсионеров проинформировали о возможной новой индексации пенсионных выплат в 2022 году. По мнению экспертов, июньское повышение пенсий на 10% в полной мере не компенсировало потери граждан, связанные с инфляцией. Поэтому, в связи со стабильным ростом цен, власти могут принять решение о повторной индексации.

С 1 июня 2022 года пенсионные и социальные выплаты были проиндексированы на 10%. Дополнительное повышение пенсий решили произвести, чтобы возместить гражданам потери от стремительного роста цен. Об этом сообщается на сайте информационного портала PRIMPRESS.

Однако специалисты подчеркнули, что теперь правительство имеет особое право производить внеочередные индексации в течение года. Весной Кабинет министров воспользовался данным правом в связи со значительным ростом инфляции и проиндексровал пенсии, социальные выплаты и другие важные показатели на 10%.

По словам члена Совета Конфедерации труда России Павла Кудюкина, июньская индексация, несмотря на свой солидный размер, не сможет в полной мере компенсировать затраты пенсионеров, связанные с ростом цен. Поэтому до конца года, если инфляция продолжит расти, власти снова могут принять решение о новой индексации пенсий, чтобы не допустить падения доходов граждан.

При этом профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подчеркнул, что деньги на поддержку населения в стране есть. Ведь только за первые четыре месяца 2022 года профицит федерального бюджет составил 800 млрд рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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