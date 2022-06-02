Военный эксперт Ходаренок разъяснил, с какой целью Россия проводит свои учения ядерных сил

Сегодня, 08:29

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Военный эксперт Ходаренок разъяснил, с какой целью Россия проводит свои учения ядерных сил
Фото из открытых источников

В Ивановской области проходит учение Тейковской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Подвижные пусковые установки ракетных комплексов «Ярс» с межконтинентальными ракетами вышли на лесные маршруты боевого патрулирования. О том, с какой целью проводятся учения стратегических ядерных сил, и кому стоит за ними внимательно следить, рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

По данным Минобороны России, в Ивановской области автономные пусковые установки «Ярсов» совершают «интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений». Привлечены тысяча военнослужащих, задействовано более 100 боевых машин, включая пусковые установки и машины боевого обеспечения.

Подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» являются важнейшим компонентом РВСН. Они постоянно меняют дислокацию, их трудно обнаружить и практически нельзя уничтожить. Это делает «Ярсы» идеальным оружием возмездия, то есть использовать в ответном или ответно-встречном ударе по агрессору, запустившему в нашу сторону ядерные ракеты. Дальность 47-тонных ракет составляет порядка 11 тыс. км. В боеголовке находится несколько ядерных зарядов.

Такое оружие – это мощный аргумент для любого потенциального агрессора. Не будь его у России, нас бы давно ждала судьба Югославии, Ирака или Ливии. А так – побаиваются, сами не ввязываются.

Отработка обнаружения и уничтожения условных диверсантов в дневное и ночное время суток – основная задача учения. В частности, машину дистанционного разминирования «Листва» сопровождали «Ярсы» на маршрутах патрулирования. По легенде учения, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР обезвредила их на обочине дороги.

В Киеве по поводу тренировки российской ракетной дивизии началась паника. Военный эксперт Михаил Ходаренок в своем tg-канале разъяснил, какова цель тренировок ядерных сил.

По словам эксперта, проверки боеготовности РВСН проводятся в России не меньше одной в месяц. 

«На своей территории мы можем двигать войска, как хотим, когда хотим и сколько хотим», – подчеркивает Ходаренок.

По его словам, никакой военной необходимости применять подобные ракеты по целям в Украине нет. Но в случае, если украинское руководство предпримет против России шаги, угрожающие ее безопасности, то в полном соответствии с доктриной РФ применения ядерного оружия, ответ будет дан. При этом, по словам эксперта, «только воздушного компонента нашей ядерной триады хватит, чтобы превратить Киев в пустыню».

Воздушный компонент – это ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 – носители ядерного оружия.

«Демонстрация силы, – отметил эксперт, – производится не для Украины, а для тех, кто ею верховодит. Мы не для того столько сил собирали, чтобы не иметь возможности их применить… Бряцание оружием кончилось, настал черед отвечать за слова».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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