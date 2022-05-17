Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

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Космические войска ВКС РФ с космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая доставит на орбиту военный спутник в интересах Министерства обороны. Об этом СМИ проинформировали в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
«В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома МО РФ боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России», - говорится в сообщении департамента.
Пуск происходил в штатном режиме и уже в 11:06 по мск ракету приняли на сопровождение наземные средства КВ ВКС РФ.
Ранее сегодня стало известно, что запущенный в апреле нынешнего года в интересах Минобороны РФ на «Ангаре-1.2» военный спутник прекратил свое существование утром 18 мая, сгорев в плотных слоях атмосферы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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