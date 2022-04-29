Эксперты рассказали о том, какие продукты подешевеют после майских праздников

На рынке сформировалось сразу несколько факторов, способствующих снижению цен в магазинах. Резкий скачок цен в марте привел к увеличению стоимости на многие продукты. В наибольшей степени подорожание было связано не с объективными причинами, а с ростом спроса и фактором неопределенности. Сейчас ситуация на рынках начала стабилизироваться, но магазины не возвращают старые ценники. Такое мнение приводят эксперты, опрошенные Life. Они ожидают, что снижение цен произойдет уже в начале мая. Учитывая статистику Росстата, снижение отмечается на некоторые товары: сахарный песок дешевеет вторую неделю подряд, снизились цены на яйца, свинину, мясо кур. Впрочем, есть и обратная тенденция – рис, пшено и гречка дорожают.

«Продукты питания начали дешеветь по нескольким причинам. Во-первых, происходит снижение ажиотажного спроса (когда люди активно закупались продуктами длительного хранения). Это наблюдалось в марте 2022 года. Во-вторых, прошел период праздника Пасхи, когда традиционно дорожают яйца, мука, сахар, творог и мясные продукты. В-третьих, сейчас начинается новый сельскохозяйственный сезон в стране: на смену дорогому импорту приходят отечественные ранние овощи и зелень. Стабилизация курса рубля также оказывает позитивное воздействие на динамику цен, поэтому можно ожидать, что будет немного дешеветь вся отечественная продовольственная продукция – от молока и масла до мяса и овощей (товары с минимальной обработкой)», – рассказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Она отметила, что заметного снижения цен не случится в тех категориях товаров, где достаточно сильная зависимость от импортных составляющих.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что сейчас есть несколько причин для снижения цен на продукты. Они не связаны с курсом валют. Так, постепенно снижается цена на топливо. Это положительно сказывается на стоимости доставки товаров.

«В то же время растет инфляция, причем не только продуктовая: амортизация оборудования и транспорта теперь будет жестче из-за дефицита компонентов для ремонта. Подросла стоимость удобрений, а экспортеры пытаются получить сверхприбыль на российском рынке, постепенно поднимая цены», – говорит Николай Переславский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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