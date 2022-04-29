Россиянам выплатят по 5 тыс. рублей в мае. Дополнительные деньги смогут получить практически все

Российским гражданам рассказали о новой денежной выплате, которую в мае сможет получить практически каждый. Эти деньги будут гарантированы людям благодаря новой индексации, которую поддержали органы власти, сообщает информационный портал PRIMPRESS.

В ближайшее время в России должны проиндексировать все важные социальные выплаты и показатели. Повышение затронет, в частности, пенсии и социальные пособия, которые получают различные незащищенные категории граждан.

Помимо этого, увеличить должны и такие показатели, как прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. При этом, как рассказала член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, должны повысить не только минимальные зарплаты. Увеличатся также и доходы граждан во всех секторах экономики. То есть проиндексировать зарплаты своим сотрудникам обязаны представители как малого, так и среднего бизнеса, а также других предприятий в стране.

По словам депутата, сейчас обсуждается показатель индексации, но он пока не утвержден. Ожидается, что показатель составит девять процентов, поскольку именно таким является уровень инфляции за первый квартал текущего года. По данным Федерации независимых профсоюзов России. на конец марта, средняя зарплата в стране составляет 56 545 рублей. А это значит, что при индексации зарплат на девять процентов россияне должны получить в среднем по 5090 рублей дополнительных денег в мае.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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