Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим
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Пару месяцев назад большинство федеральных сообщили, что участник спецоперации, уроженец Красноярска Алексей Левкин получил звание «Героя России». Однако мать военнослужащего заявила, что награждение командиры полка саботируют, хотя о подвиге ее сына говорил даже Владимир Путин.
Как рассказали журналистам родственники 33-летнего военнослужащего, власти не отвечают на их запросы, а от командования поступают угрозы.
«Считаем несправедливым, что Левкину Алексею Вадимовичу не вручили звание Героя России. Эту несправедливость в отношении нашего командира танковой роты необходимо устранить. Если ситуация не разрешится, то в последующем всем нашим героям будут делать подлог наград», - отмечается в петиции, которую подписали 185 человек.
Алексей Левкин вырос в Красноярском крае и на военной службе находится с 18 лет. Он закончил Омский танковый инженерный институт, служил в Дагестане, а после был переведен в Новочеркасск. В ходе спецоперации на Украине Алексей командовал танковой ротой №163 пишет tvk6.ru.
25 февраля в бою в районе Тюбинки капитан Левкин уничтожил 5 танков и 6 БМП противника. Об этом в эфире объявил Владимир Путин. О подвиге офицера также сообщил сайт Минобороны РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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