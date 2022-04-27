Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России

Пару месяцев назад большинство федеральных сообщили, что участник спецоперации, уроженец Красноярска Алексей Левкин получил звание «Героя России». Однако мать военнослужащего заявила, что награждение командиры полка саботируют, хотя о подвиге ее сына говорил даже Владимир Путин.

Как рассказали журналистам родственники 33-летнего военнослужащего, власти не отвечают на их запросы, а от командования поступают угрозы.

«Считаем несправедливым, что Левкину Алексею Вадимовичу не вручили звание Героя России. Эту несправедливость в отношении нашего командира танковой роты необходимо устранить. Если ситуация не разрешится, то в последующем всем нашим героям будут делать подлог наград», - отмечается в петиции, которую подписали 185 человек.

Алексей Левкин вырос в Красноярском крае и на военной службе находится с 18 лет. Он закончил Омский танковый инженерный институт, служил в Дагестане, а после был переведен в Новочеркасск. В ходе спецоперации на Украине Алексей командовал танковой ротой №163 пишет tvk6.ru .

25 февраля в бою в районе Тюбинки капитан Левкин уничтожил 5 танков и 6 БМП противника. Об этом в эфире объявил Владимир Путин. О подвиге офицера также сообщил сайт Минобороны РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700