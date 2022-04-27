26-летнего жителя Омска оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Сегодня, 10:29

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26-летнего жителя Омска оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Фото из открытых источников

В РФ продолжают выписывать гражданам штрафы за то, что в их действиях усматриваются намерения дискредитировать ВС РФ. Так, 50 тысяч рублей придется заплатить и 26-летнему жителю Омска. Именно на такую сумму парня, повредившего плакат с символом в поддержку спецоперации, наказал Первомайский районный суд.

В пресс-службе УМВД по региону заявили, что 26-летний омич, повредивший расположенный в районе остановки «Кристалл» плакат с Z-символикой, своими действиями дискредитировал специальную операцию, которую РФ проводит в Украине, пытаясь подорвать достоинство и авторитет армии своей страны.

Омича признали виновным по новой статье Административного кодекса (ч. 2 ст. 20.3.3), которая звучит как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», пишет «МК».

Штраф, назначенный судом - 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в России не все граждане поддерживают спецоперацию на Украине. В том числе и среди знаменитостей немало артистов, которые открыто выступают против «спецоперации» и не желают ничего общего иметь со страной, являющейся их Родиной. К примеру, резкими спичами, выступлениями и клипами отличились Максим Галкин, Андрей Макаревич, Земфира, Диана Арбенина, Чулпан Хаматова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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