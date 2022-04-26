Жительнице Красноярска отменили штраф по статье о дискредитации ВС РФ

Жительницу Красноярска Веру Котову в марте нынешнего года судили за дискредитацию ВС РФ и выписали ей административный штраф на крупную сумму. Женщина решилась обжаловать принятое решение и была оправдана.

Вера Котова ранее разместила на снегу антивоенную надпись, пишет «Фонтанка» . За это ее привлекли к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть первая статьи 20.3.3 КоАП). Шестого марта женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей (максимальное наказание статьи для граждан предусматривает административный штраф в размере 50 тысяч рублей). Котова решение обжаловала.

В результате суд Красноярска своим решением отменил ей штраф за оставленную надпись.

«Мне отменили штраф 30 тысяч, хотя я пришла в суд без защитника. Спасибо тем, кто переживал», — сообщила Вера на своей страничке в социальной сети.

В пресс-службе суда края объяснили, что производство по делу Котовой было прекращено «в связи с недоказанностью обстоятельств».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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