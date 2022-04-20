МО России дало комментарий о трагедии на ракетном крейсере «Москва»

Министерство обороны Российской Федерации дало комментарий о трагедии на крейсере «Москва». Ведомство сообщило точное число пропавших и погибших.

Ракетный крейсер «Москва» – это флагман Черноморского флота ВМФ России. Он был крупнейшим боевым кораблем ЧФ. Был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивал боевую устойчивость корабельных противолодочных групп; также мог осуществлять противовоздушную оборону удаленных соединений и огневую поддержку десанта.

«Москва» – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве, первоначально получил наименование «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

Принимал участие в военных конфликтах в Грузии (2008), Крыму (2014), Сирии (2015) и в Украине (2022). Предположительно, при начальной стоимости около 2 млрд долларов, остаточная стоимость крейсера составляла 750 млн долларов.

«Из членов экипажа крейсера «Москва» погиб один человек, 27 пропали без вести», – сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», – рассказали в министерстве.

Помимо этого в ведомстве сообщили, что абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Там уточнили, что ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас.

14 марта стало известно о том, что на ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, во время которого сдетонировал боезапас. Флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения, экипаж был полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются, говорится в сообщении Минобороны.

К 13:00 (по мск) стало известно, что очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. В Пентагоне подтвердили, что флагман находится на плаву. 15 апреля в Севастополе прошла акция прощания с крейсером.

20 апреля стало известно, что американский разведывательный самолет P-8 следил за крейсером «Москва» перед его затоплением. В 19:23 он был замечен в 70 километрах от места происшествия.

Отметим, что Украина заявила, что потопила крейсер «Москва» ракетными ударами комплекса «Нептун». В МО РФ эту версию опровергают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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