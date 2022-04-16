В Севастополе простились с погибшим командиром корабля «Цезарь Куников» Чирвой

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В Севастополе простились с погибшим командиром большого десантного корабля (БДК) «Цезарь Куников» Александром Чирвой. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Командир большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб в ходе «военной операции» в Украине.
«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой», – написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что Чирва был командиром БДК «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота.
По словам губернатора Севастополя, Чирва скончался в результате ранений, полученных в бою с украинскими военными.
«Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», – написал губернатор Севастополя, добавив, что церемония прощания с командиром «Цезаря Куникова» прошла 18 апреля.
Чирва родился в Севастополе и окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. Позже, в 2015-2016 годах, он принимал участие в российской спецоперации в Сирии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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