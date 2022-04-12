Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний Ургант» транслировался в эфире Первого канала практически 1,5 месяца назад — 21 февраля. И пока никому не известно, какова же реальная судьба его авторской передачи на ТВ России, журналисты припомнили сегодня, какие пророческие слова произнёс Иван Ургант несколько лет назад.

«Я очень люблю свою работу на телевидении. Хочу признаться: совсем не потому, что россияне благодаря этой работе меня узнают на улицах. Нет, друзья — потому, что я свою работу действительно люблю по-настоящему. Мне даже страшно себе представить, что когда-то однажды наступит такой момент, когда у меня уже совсем не будет именно такой работы. Пока что я стараюсь отогнать от себя такие мысли алкогольным веером», — приводит слова Урганта репортёр «Общественной службы новостей».

Прежде журналисты сообщили о том, что видеохостинг YouTube Соединённых Штатов Америки заблокировал телеканал «Вечерний Ургант». Причины блокировки канала неизвестны. Если набрать в поиске канал, то высветится надпись: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране». Сейчас все выпуски программы можно посмотреть только на официальном сайте Первого канала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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