В Башкирии матери по ошибке сообщили о гибели сына во время спецоперации на Украине

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине
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В Башкирии из-за ошибки военкомата женщина попала в больницу.
Произошел этот неприятный инцидент в Куюргазинском районе, пишут местные СМИ.
К женщине, проживающей в селе Таймасово, глава администрации района Юлай Ильясов пришел с вестью о смерти ее сына. Вместе с ним был и военком Максим Пержинским. Они сообщили ей, что ее сын, участвовавший в «военной спецоперации» на территории Украины, погиб. У матери взяли кровь для проведения ДНК-идентификации.
После услышанного женщине стало плохо, и ее увезла «скорая помощь». Но позднее сам сын позвонил и сообщил, что жив.
«Маму увезли на скорой, слезы лились из глаз. А он сам позвонил и сообщил, что жив! Ошибка случилась. Другой боец оказался… Слава Всевышнему», – сообщил глава района.
«Военная спецоперация» проходит на территории Украины с 24 февраля. Минобороны РФ сообщило 25 марта о гибели более чем 1350 российских военных, а 5 апреля в ДНР рассказали о гибели 760 военнослужащих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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