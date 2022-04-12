В Башкирии матери по ошибке сообщили о гибели сына во время спецоперации на Украине

В Башкирии из-за ошибки военкомата женщина попала в больницу.

Произошел этот неприятный инцидент в Куюргазинском районе, пишут местные СМИ.

К женщине, проживающей в селе Таймасово, глава администрации района Юлай Ильясов пришел с вестью о смерти ее сына. Вместе с ним был и военком Максим Пержинским. Они сообщили ей, что ее сын, участвовавший в «военной спецоперации» на территории Украины, погиб. У матери взяли кровь для проведения ДНК-идентификации.

После услышанного женщине стало плохо, и ее увезла «скорая помощь». Но позднее сам сын позвонил и сообщил, что жив.

«Маму увезли на скорой, слезы лились из глаз. А он сам позвонил и сообщил, что жив! Ошибка случилась. Другой боец оказался… Слава Всевышнему», – сообщил глава района.

«Военная спецоперация» проходит на территории Украины с 24 февраля. Минобороны РФ сообщило 25 марта о гибели более чем 1350 российских военных, а 5 апреля в ДНР рассказали о гибели 760 военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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