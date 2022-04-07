Жизнь граждан в РФ изменится после снижения Банком России процентной ставки

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ
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Эксперты утверждают, что жизнь граждан РФ в значительной мере изменится после снижения Банком России процентной ставки. Центробанк уже уменьшил ставку на 3%. В результате она составила 17%.
Эксперты сообщили, что это поменяет процент по ипотеке и по вкладам.
Также ВТБ дал обещание в скором времени снизить процент по кредитам. О снижении ставок по кредитным продуктам и вкладам говорят также в Уральском банке реконструкции и развития.
Ставки по вкладам снизились еще до официального заявления Центробанка. Сейчас они находятся на уровне примерно 17-18% годовых.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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