Жизнь граждан в РФ изменится после снижения Банком России процентной ставки

Сегодня, 08:49

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Жизнь граждан в РФ изменится после снижения Банком России процентной ставки
Фото из открытых источников

Эксперты утверждают, что жизнь граждан РФ в значительной  мере изменится после снижения Банком России процентной ставки. Центробанк уже уменьшил ставку на 3%. В результате она составила 17%.

Эксперты сообщили, что это поменяет процент по ипотеке и по вкладам. 

Также ВТБ дал обещание в скором времени снизить процент по кредитам. О снижении ставок по кредитным продуктам и вкладам говорят также в Уральском банке реконструкции и развития.

Ставки по вкладам снизились еще до официального заявления Центробанка. Сейчас они находятся на уровне примерно 17-18% годовых.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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