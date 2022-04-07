Популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 10 апреля

Вчера, 21:19

0

Image 16+
Популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 10 апреля
Фото из открытых источников

В ближайшее время один из самых популярных среди россиян продуктов питания резко подешевеет в супермаркетах и небольших магазинах. Информацию подтвердили на уровне регионов, и на это есть определенные причины, сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Речь идет о таком популярном продукте, как сахар. В региональных министерствах промышленности и торговли сообщили, что правительство внимательно следит за ситуацией, складывающейся в связи с этим продуктом.

Еще несколько недель назад в России наблюдался пик потребительского спроса на сахар-песок. Но с начала апреля этот спрос планомерно снижается. Уже сейчас сахара россияне покупают в разы меньше, чем в марте, полки магазинов заполнены этим товаром, а остатки на складах не распродаются даже в течение нескольких дней.

В результате эта ситуация приведет к тому, что в ближайшие дни цены на сахар в магазинах должны снизиться. Кроме этого, по словам чиновников, на заводах по производству этой продукции отпускные цены снизились примерно на 10 процентов. Это значит, что совсем скоро стоит ожидать аналогичные шаги от ритейлеров.

Отмечается также, что произведенные запасы сахара сейчас будут превышать потребности на внутреннем рынке. Это значит, что коммерсантам обязательно придется снижать цены, чтобы товар мог продаваться в будущем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 10 апреля

Вчера, 21:19

СК РФ: В Белгородской области из-за удара «Точки-У» ранения получили восемь человек

Вчера, 11:44

В Совфеде заявили о возможности снижения ставки ЦБ до санкционного уровня

7-04-2022, 18:34

От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

6-04-2022, 18:03

В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

6-04-2022, 11:09

Intel объявила о приостановке работы в РФ

6-04-2022, 10:44

Часть граждан в РФ получит по 16 тысяч рублей от ПФР с 4 апреля 2022 года

5-04-2022, 08:14

Пенсионеры России помогут бороться с влиянием санкций против России

4-04-2022, 13:34

Сотрудники Pandora в Екатеринбурге пожаловались на снижение зарплаты

4-04-2022, 12:04

Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

3-04-2022, 22:39

Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

2-04-2022, 20:14

Сивакова: пенсионерам в России перечислены 4 случая перерасчета пенсии за советский стаж

2-04-2022, 16:44

Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

1-04-2022, 18:24

Сивков указал на медийный эффект удара ВС Украины по нефтебазе в Белгороде

1-04-2022, 15:24

Разовая выплата пенсионерам 15 000 рублей начнется через два дня

1-04-2022, 10:19

В Челябинской области резервисты начали получать повестки из военкоматов

30-03-2022, 08:29

Ветераны Владивостока обратились к Президенту РФ

30-03-2022, 08:24

Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»

27-03-2022, 14:24

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ

Вчера, 15:24

0

Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что...

Подробнее
Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

6-04-2022, 17:54

0

ВС России и ДНР продолжают сражаться с бойцами ВСУ за Мариуполь. Сейчас бои идут на территории завода «Азовсталь», куда...

Подробнее
Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

6-04-2022, 14:04

0

Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним...

Подробнее
От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

6-04-2022, 18:03

0

Российское казачество, выступающее в поддержку российской операции против нацистского режима на Украине, могло бы...

Подробнее
Гайдай заявил, что армия РФ подготовилась к решающему сражению с ВСУ за территорию Донбасса

Гайдай заявил, что армия РФ подготовилась к решающему сражению с ВСУ за территорию Донбасса

Вчера, 21:14

0

Подходит к завершению стягивание армейских подразделений Российской Федерацией к территории Луганской области. ВС РФ...

Подробнее
В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

6-04-2022, 15:39

0

Двое грабителей, «зачистивших» магазин в Калининском районе Санкт-Петербурга, вряд ли успели употребить в пищу все...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

6-04-2022, 11:09

0

Поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu в РФ прекращается. Разработчик дистрибутива Canonical...

Подробнее
Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

6-04-2022, 10:54

0

Американская корпорация Google заявила, что непричастна к тому, что сайт Минобороны РФ исчез из поисковой выдачи....

Подробнее
Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

6-04-2022, 14:39

0

Сотрудники Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу смогли взыскать просроченную штрафную задолженность с...

Подробнее
Intel объявила о приостановке работы в РФ

Intel объявила о приостановке работы в РФ

6-04-2022, 10:44

0

Всемирно известная компания Intel, производитель процессоров из США, объявила о приостановлении своей деятельности на...

Подробнее