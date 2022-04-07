Популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 10 апреля

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В ближайшее время один из самых популярных среди россиян продуктов питания резко подешевеет в супермаркетах и небольших магазинах. Информацию подтвердили на уровне регионов, и на это есть определенные причины, сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Речь идет о таком популярном продукте, как сахар. В региональных министерствах промышленности и торговли сообщили, что правительство внимательно следит за ситуацией, складывающейся в связи с этим продуктом.
Еще несколько недель назад в России наблюдался пик потребительского спроса на сахар-песок. Но с начала апреля этот спрос планомерно снижается. Уже сейчас сахара россияне покупают в разы меньше, чем в марте, полки магазинов заполнены этим товаром, а остатки на складах не распродаются даже в течение нескольких дней.
В результате эта ситуация приведет к тому, что в ближайшие дни цены на сахар в магазинах должны снизиться. Кроме этого, по словам чиновников, на заводах по производству этой продукции отпускные цены снизились примерно на 10 процентов. Это значит, что совсем скоро стоит ожидать аналогичные шаги от ритейлеров.
Отмечается также, что произведенные запасы сахара сейчас будут превышать потребности на внутреннем рынке. Это значит, что коммерсантам обязательно придется снижать цены, чтобы товар мог продаваться в будущем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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