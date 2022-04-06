СК РФ: В Белгородской области из-за удара «Точки-У» ранения получили восемь человек

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело из-за попадания на территорию РФ украинского снаряда.

Сообщается, что в результате попадания снаряда в склад в Белгородской области пострадали 8 граждан РФ. СК не уточнил, были это гражданские люди или военнослужащие.

Согласно версии СК РФ, 29 марта около 20 часов украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели выстрел с территории Харьковской области в направлении Белгородской области. Было выполнено не менее трех пусков. При этом в СК заявляют, что украинская сторона применила запрещенные кассетные элементы.

В результате удара повреждено 21 единицу техники, а также произошел пожар, который спровоцировал взрывы в складе, развернутом на месте временной дислокации воинской части.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Напомним, Россия 24 февраля рано утром начала наносить ракетные удары по территории Украины и ввела на ее территорию свои войска, заявив, что будет проводить «военную спецоперацию». Как сообщил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе «военной спецоперации» Россия понесла «значительные потери» в войсках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700