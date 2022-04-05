В Совфеде заявили о возможности снижения ставки ЦБ до санкционного уровня

В Совфеде России сообщили, что на фоне укрепления позиций рубля и падения курса доллара Центробанк может принять решение о поэтапном снижении ключевой ставки до прежних значений, которые были до введения антироссийских санкций. Стоит заметить, что еще в середине февраля данный показатель составлял 9,5%.

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в беседе с информагентством «РИА Новости» заявил, что Центробанк РФ в связи с падением курса евро и доллара может начать постепенно снижать размер ключевой ставки до 9,5%, что даст дополнительный импульс для развития отечественного бизнеса.

По словам сенатора, меры, принимаемые правительством, поддерживают экономику, но не полностью. Абрамов объяснил, что многие производители жалуются на повышение ставок по кредитам, включая займы, выданные ранее. Поэтому политик ожидает, что в ближайшее время регулятор примет решение по снижению ключевой ставки до прежних значений, которые были до антироссийских санкций.

«На фоне нынешнего падения доллара и евро я жду, что Центробанк снизит размер ключевой ставки до санкционного уровня. Это даст дополнительный импульс для развития бизнеса», – сказал парламентарий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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