Часть граждан в РФ получит по 16 тысяч рублей от ПФР с 4 апреля 2022 года

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О сроках поступления денежных средств рассказали специалисты Пенсионного фонда России. Речь идет о выплатах, которые регулярно получают семьи, где есть дети. Стоит напомнить, что родители имеют право на различные меры финансовой поддержки. Для назначения многих из них существуют определенные условия.
Часть россиян получит по 16000 рублей, начиная с 4 апреля 2022 года. Российских граждан проинформировали о денежной выплате, которая предоставляется по линии Пенсионного фонда РФ при определенных обстоятельствах. Она должна поступить на карты в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте информационного портала PRIMPRESS.
Стоит подчеркнуть, что речь идет о социальной выплате из средств материнского капитала, которая предоставляется малообеспеченным семьям, у которых родился второй ребенок в период после 1 января 2018 года. Денежные средства выплачиваются на ежемесячной основе.
При этом важно, чтобы средний доход на каждого члена семьи не превышал двух региональных прожиточным минимумов, то есть примерно 25 000 рублей.
Размер самой социальной выплаты на ребенка равен детскому прожиточному минимуму, установленному в регионе. Например, в Приморском крае он составляет 16025 рублей.
«Финансирование банков на ежемесячную выплату из средств материнского семейного капитала на детей до 3 лет в апреле 2022 года будет произведено до 8-го числа», – объяснили в ПФР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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