Люди старшего поколения обладают уникальными трудовыми навыками и инженерно-конструкторским потенциалом для возрождения промышленных предприятий. На фоне антироссийских санкций и стремительно растущей инфляции пенсии россиян в реальном выражении продолжают снижаться. Об этом сообщает издание «Независимая газета».

В настоящее время Счетная палата России занимается проведением аудита по совершенствованию пенсионного обеспечения, чтобы оценить влияние западных санкций на благосостояние пожилых граждан.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что существует риск значительного снижения поступлений в бюджет Пенсионного фонда РФ от работодателей по причине экономического кризиса. Многие предприятия могут закрыться. В результате проблема повышения пенсий будет решена за счет выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Согласно данным Росстата, из-за высокого уровня инфляции реальный размер пенсионных выплат в феврале сократился на 1,8%. Пенсии продолжают обесцениваться, а цены растут.

Президент РФ Путин обратил внимание на необходимость оперативной индексации пенсионных и социальных выплат с учетом фактической инфляции. Сейчас в правительстве работают над этим вопросом.

По словам депутата Госдумы России Оксаны Дмитриевой, дополнительное повышение пенсий россиян вполне вероятно, так как цены на товары первой необходимости существенно выросли. Парламентарий отметила, что новая индексация пенсионных выплат может составить 9%.

Дмитриева подчеркнула важность решения вопроса по повышению пенсий работающим пенсионерам. Она отметила, что каждый работающий пенсионер из-за отсутствия индексации теряет по 4000 рублей каждый месяц.

При этом Оксана Дмитриева обратила внимание на то, что в условиях западных санкций актуальным становится вопрос об импортозамещении и возрождении промышленности. Депутат заметила, что носителями важных трудовых навыков и инженерно-конструкторского потенциала являются люди преклонного возраста, нынешние пенсионеры. Поэтому есть смысл вернуть индексацию работающим пожилым гражданам и призвать их обратно на возрождаемые рабочие места.

Аналитик Елена Киселева подчеркнула, что важно обращать внимание не только на процент повышения пенсий, но и на их величину. Например, социальные пенсионные выплаты по-прежнему остаются довольно низкими. До индексации, проведенной 1 апреля 2022 года, размер социальной пенсии составлял 10 183 рубля, а сейчас данный показатель равен 11 059 рублей, что в текущих условиях постоянного роста цен является недостаточным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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