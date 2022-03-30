Сивакова: пенсионерам в России перечислены 4 случая перерасчета пенсии за советский стаж

Российский юрист Ирина Сивакова рассказала о ситуациях, в которых Пенсионный фонд обязан сделать пожилому человеку перерасчет пенсии за советский стаж. В этом случае выплата по старости может измениться в большую сторону, сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Специалист сообщает, что размер пенсии может увеличиться, если человек предоставит доказательства того, что в общий стаж ему не учитывали некоторые периоды работы во времена СССР. Такие периоды стажа могут признать действительными на основании решения суда. В этом случае человеку должны добавить проценты за валоризацию. Это будет по одному проценту за каждый год работы, а также повысят стажевый коэффициент. В итоге размер выплаты станет больше.

Также перерасчет должны сделать в том случае, если обнаружатся периоды службы в армии в различных странах бывшего союза. Например, Верховный суд принял решение зачислять для россиян службу в армии на территории Эстонии в советское время и пересчитать пенсию, хотя изначально в этом было отказано, ссылаясь на соответствующее соглашение с этой страной.

Еще две ситуации, когда делают перерасчет за советский стаж: признание северного стажа времен СССР и работы в колхозе. Первый дает возможность присудить полуторный коэффициент для выплаты, в то время как второй период может быть включен, даже если человек трудился в колхозе в возрасте младше 16 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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