Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

Жители российского Белгорода делятся в Сети кадрами уничтожения украинского летательного аппарата, сообщает издание «Русская Весна». Источник отмечает, что военные Украины сделали новую попытку провокации над городом в РФ, находящимся на границе. В этот раз объект был уничтожен российскими военными в воздухе, поэтому раздался хлопок взрыва.

«Днем 1 апреля в небе над Белгородом раздался взрыв: средствами ПВО был сбит вражеский объект».

Местные жители делятся в Сети кадрами после уничтожения объекта, предположительно, беспилотного летательного аппарата. В небе виден след, оставшийся после падения воздушного средства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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