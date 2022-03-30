Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

The Atlantic: Мир раскалывается на две сферы с центрами в США и Китае
Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...Подробнее
Жители российского Белгорода делятся в Сети кадрами уничтожения украинского летательного аппарата, сообщает издание «Русская Весна». Источник отмечает, что военные Украины сделали новую попытку провокации над городом в РФ, находящимся на границе. В этот раз объект был уничтожен российскими военными в воздухе, поэтому раздался хлопок взрыва.
«Днем 1 апреля в небе над Белгородом раздался взрыв: средствами ПВО был сбит вражеский объект».
Местные жители делятся в Сети кадрами после уничтожения объекта, предположительно, беспилотного летательного аппарата. В небе виден след, оставшийся после падения воздушного средства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...Подробнее
Жителям Челябинской области начали приходить повестки из военкомата, что стало неожиданностью для многих. Поползли...Подробнее
Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...Подробнее
О возможности войны Варшавы и Москвы рассказал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он...Подробнее
Весьма очевидно, что в настоящее время на территории Донбасса положение сложилось для украинских Вооружённых сил явно...Подробнее
Рынок недвижимости на побережье Черного моря ждет новое испытание, говорится в издании «Сега». Санкции сделали продажу...Подробнее
Международный эксперт из Турции выдвинул своё видение нынешней мировой реальности, особенно при нарастании конфликта...Подробнее
Россия с 24 февраля проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, продолжить которую просят в открытом письме...Подробнее
На расстоянии 50 км от рубежей Украины зафиксированы полеты бомбардировщиков, которые созданы для транспортировки...Подробнее
Сегодня представители пресс-службы регионального главка МВД озвучили информацию о том, что в ближайшее время в одном из...Подробнее
Комментировать