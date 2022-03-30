Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

Вчера, 18:24

0

Image 16+
Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом
Фото из открытых источников

Жители российского Белгорода делятся в Сети кадрами уничтожения украинского летательного аппарата, сообщает издание «Русская Весна». Источник отмечает, что военные Украины сделали новую попытку провокации над городом в РФ, находящимся на границе. В этот раз объект был уничтожен российскими военными в воздухе, поэтому раздался хлопок взрыва.

«Днем 1 апреля в небе над Белгородом раздался взрыв: средствами ПВО был сбит вражеский объект».

Местные жители делятся в Сети кадрами после уничтожения объекта, предположительно, беспилотного летательного аппарата. В небе виден след, оставшийся после падения воздушного средства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

Вчера, 18:24

Сивков указал на медийный эффект удара ВС Украины по нефтебазе в Белгороде

Вчера, 15:24

Разовая выплата пенсионерам 15 000 рублей начнется через два дня

Вчера, 10:19

В Челябинской области резервисты начали получать повестки из военкоматов

30-03-2022, 08:29

Ветераны Владивостока обратились к Президенту РФ

30-03-2022, 08:24

Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»

27-03-2022, 14:24

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

24-03-2022, 15:14

Лосев: курс в будущем может укрепиться до 50 рублей за доллар США

23-03-2022, 16:54

Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками граждан

23-03-2022, 12:29

Граждан в РФ готовят к стагфляции в 2022 году

17-03-2022, 09:04

Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала

15-03-2022, 13:34

На новосибирских троллейбусах и маршрутках появились наклейки с буквой «Z»

13-03-2022, 09:19

Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года

11-03-2022, 18:09

Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

11-03-2022, 14:55

Лекарства исчезнуть не должны, но подорожают точно

11-03-2022, 09:44

Владельцам карт «Мир» сообщили, что они могут до 20 марта получить выплату 5 тысяч рублей

11-03-2022, 09:44

Мария Шукшина высказалась о ближайшем будущем РФ

10-03-2022, 17:44

Актриса Мария Кожевникова резко отреагировала на уход McDonald’s из РФ

10-03-2022, 00:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

The Atlantic: Мир раскалывается на две сферы с центрами в США и Китае

The Atlantic: Мир раскалывается на две сферы с центрами в США и Китае

30-03-2022, 13:09

0

Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...

Подробнее
В Челябинской области резервисты начали получать повестки из военкоматов

В Челябинской области резервисты начали получать повестки из военкоматов

30-03-2022, 08:29

0

Жителям Челябинской области начали приходить повестки из военкомата, что стало неожиданностью для многих. Поползли...

Подробнее
SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

Вчера, 13:39

0

Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...

Подробнее
Варшава и Москва оценила риск возникновения вооруженного конфликта

Варшава и Москва оценила риск возникновения вооруженного конфликта

30-03-2022, 08:59

0

О возможности войны Варшавы и Москвы рассказал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он...

Подробнее
Ветеран армии США Дэвис: российские военные готовят ловушку для ВСУ под Харьковом

Ветеран армии США Дэвис: российские военные готовят ловушку для ВСУ под Харьковом

30-03-2022, 19:39

0

Весьма очевидно, что в настоящее время на территории Донбасса положение сложилось для украинских Вооружённых сил явно...

Подробнее
Санкции Запада против России блокируют в Болгарии рынок недвижимости у моря

Санкции Запада против России блокируют в Болгарии рынок недвижимости у моря

30-03-2022, 15:14

0

Рынок недвижимости на побережье Черного моря ждет новое испытание, говорится в издании «Сега». Санкции сделали продажу...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Sabah: Из-за напряженности в отношениях РФ и НАТО ведутся споры о ядерной войне

Sabah: Из-за напряженности в отношениях РФ и НАТО ведутся споры о ядерной войне

30-03-2022, 13:54

0

Международный эксперт из Турции выдвинул своё видение нынешней мировой реальности, особенно при нарастании конфликта...

Подробнее
Ветераны Владивостока обратились к Президенту РФ

Ветераны Владивостока обратились к Президенту РФ

30-03-2022, 08:24

0

Россия с 24 февраля проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, продолжить которую просят в открытом письме...

Подробнее
Бомбардировщики B-52 ВВС США кружат в 50 км от границ Украины

Бомбардировщики B-52 ВВС США кружат в 50 км от границ Украины

30-03-2022, 13:19

0

На расстоянии 50 км от рубежей Украины зафиксированы полеты бомбардировщиков, которые созданы для транспортировки...

Подробнее
В Петербургский суд поступило уголовное дело в отношении двух «сотрудников службы безопасности банка»

В Петербургский суд поступило уголовное дело в отношении двух «сотрудников службы безопасности банка»

30-03-2022, 14:24

0

Сегодня представители пресс-службы регионального главка МВД озвучили информацию о том, что в ближайшее время в одном из...

Подробнее