Разовая выплата пенсионерам 15 000 рублей начнется через два дня

Сегодня, 10:19

0

Image 16+
Разовая выплата пенсионерам 15 000 рублей начнется через два дня
Фото из открытых источников

Многие пожилые люди имеют право на получение дополнительных денег. Новую единовременную денежную выплату смогут получить некоторые пенсионеры через несколько дней. Ее размер будет повышен. Соответствующее решение приняли власти на региональном уровне, сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Как утверждают специалисты, получить дополнительные выплаты в ближайшие дни смогут ветераны Великой Отечественной войны различных категорий. К ним относятся граждане, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, а также те, кто сильно пострадал от той войны.

Первые выплаты начнут поступать пенсионерам с 3 апреля. На региональных уровнях таким гражданам местные власти увеличивают выплаты. Например, в Оренбурге в этом году ветераны смогут получить больше денег. Так, участники и инвалиды войны, а также блокадники и те, кто был в концлагерях в несовершеннолетнем возрасте, получат по пять тысяч рублей единовременно вместо трех тысяч в прошлом году. А труженикам тыла выплатят по 1500 рублей вместо тысячи.

На областном уровне ветераны получат по 15 тысяч рублей единовременно. Данная выплата для них тоже увеличена по сравнению с прошлым годом сразу на 50 процентов, подчеркивают местные чиновники. Тем гражданам, которые трудились в тылу, а также вдовам ветеранов полагается одноразово по 1500 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сивков указал на медийный эффект удара ВС Украины по нефтебазе в Белгороде

Сегодня, 15:24

Разовая выплата пенсионерам 15 000 рублей начнется через два дня

Сегодня, 10:19

В Челябинской области резервисты начали получать повестки из военкоматов

30-03-2022, 08:29

Ветераны Владивостока обратились к Президенту РФ

30-03-2022, 08:24

Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»

27-03-2022, 14:24

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

24-03-2022, 15:14

Лосев: курс в будущем может укрепиться до 50 рублей за доллар США

23-03-2022, 16:54

Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками граждан

23-03-2022, 12:29

Граждан в РФ готовят к стагфляции в 2022 году

17-03-2022, 09:04

Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала

15-03-2022, 13:34

На новосибирских троллейбусах и маршрутках появились наклейки с буквой «Z»

13-03-2022, 09:19

Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года

11-03-2022, 18:09

Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

11-03-2022, 14:55

Лекарства исчезнуть не должны, но подорожают точно

11-03-2022, 09:44

Владельцам карт «Мир» сообщили, что они могут до 20 марта получить выплату 5 тысяч рублей

11-03-2022, 09:44

Мария Шукшина высказалась о ближайшем будущем РФ

10-03-2022, 17:44

Актриса Мария Кожевникова резко отреагировала на уход McDonald’s из РФ

10-03-2022, 00:09

Эксперт Тузов рассказал о динамике рубля к различным валютам

9-03-2022, 00:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В жестоком бою танкисты ДНР прикрыли спецназ, уничтожив технику и вооружение ВСУ

В жестоком бою танкисты ДНР прикрыли спецназ, уничтожив технику и вооружение ВСУ

29-03-2022, 19:44

0

О подвиге танкистов Армии ДНР рассказали в Народной милиции республики. Танковый экипаж под командованием Антона...

Подробнее
The Atlantic: Мир раскалывается на две сферы с центрами в США и Китае

The Atlantic: Мир раскалывается на две сферы с центрами в США и Китае

30-03-2022, 13:09

0

Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...

Подробнее
В Челябинской области резервисты начали получать повестки из военкоматов

В Челябинской области резервисты начали получать повестки из военкоматов

30-03-2022, 08:29

0

Жителям Челябинской области начали приходить повестки из военкомата, что стало неожиданностью для многих. Поползли...

Подробнее
У безработного жителя Санкт-Петербурга угнали «Лексус» стоимостью четыре миллиона

У безработного жителя Санкт-Петербурга угнали «Лексус» стоимостью четыре миллиона

29-03-2022, 20:14

0

В Невском районе Северной столицы неизвестные злоумышленники угнали не новый, но, несмотря на это, достаточно дорогой...

Подробнее
Бьюкенен: США предупредили НАТО о последствиях спецоперации на Украине

Бьюкенен: США предупредили НАТО о последствиях спецоперации на Украине

29-03-2022, 17:44

0

Обозреватель американского издания The American Conservative Патрик Бьюкенен опубликовал статью «Стоит ли Украина...

Подробнее
CNBC: применение ракет ВС РФ на Украине побило все американские рекорды

CNBC: применение ракет ВС РФ на Украине побило все американские рекорды

29-03-2022, 18:04

0

Опираясь на информацию, полученную от Пентагона, журналист издания CNBC Аманда Масиас совместно с исследовательской...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Варшава и Москва оценила риск возникновения вооруженного конфликта

Варшава и Москва оценила риск возникновения вооруженного конфликта

30-03-2022, 08:59

0

О возможности войны Варшавы и Москвы рассказал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он...

Подробнее
Ветераны Владивостока обратились к Президенту РФ

Ветераны Владивостока обратились к Президенту РФ

30-03-2022, 08:24

0

Россия с 24 февраля проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, продолжить которую просят в открытом письме...

Подробнее
Бомбардировщики B-52 ВВС США кружат в 50 км от границ Украины

Бомбардировщики B-52 ВВС США кружат в 50 км от границ Украины

30-03-2022, 13:19

0

На расстоянии 50 км от рубежей Украины зафиксированы полеты бомбардировщиков, которые созданы для транспортировки...

Подробнее
Санкции Запада против России блокируют в Болгарии рынок недвижимости у моря

Санкции Запада против России блокируют в Болгарии рынок недвижимости у моря

30-03-2022, 15:14

0

Рынок недвижимости на побережье Черного моря ждет новое испытание, говорится в издании «Сега». Санкции сделали продажу...

Подробнее