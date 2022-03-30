Разовая выплата пенсионерам 15 000 рублей начнется через два дня

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Многие пожилые люди имеют право на получение дополнительных денег. Новую единовременную денежную выплату смогут получить некоторые пенсионеры через несколько дней. Ее размер будет повышен. Соответствующее решение приняли власти на региональном уровне, сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Как утверждают специалисты, получить дополнительные выплаты в ближайшие дни смогут ветераны Великой Отечественной войны различных категорий. К ним относятся граждане, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, а также те, кто сильно пострадал от той войны.
Первые выплаты начнут поступать пенсионерам с 3 апреля. На региональных уровнях таким гражданам местные власти увеличивают выплаты. Например, в Оренбурге в этом году ветераны смогут получить больше денег. Так, участники и инвалиды войны, а также блокадники и те, кто был в концлагерях в несовершеннолетнем возрасте, получат по пять тысяч рублей единовременно вместо трех тысяч в прошлом году. А труженикам тыла выплатят по 1500 рублей вместо тысячи.
На областном уровне ветераны получат по 15 тысяч рублей единовременно. Данная выплата для них тоже увеличена по сравнению с прошлым годом сразу на 50 процентов, подчеркивают местные чиновники. Тем гражданам, которые трудились в тылу, а также вдовам ветеранов полагается одноразово по 1500 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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