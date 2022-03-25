Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»

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На территории Харьковской области замечена работа системы дистанционного минирования «Земледелие», что является первым подтверждением применения этого вида вооружения. Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) является новейшим комплексом - детищем российских разработчиков.
Уникальная система, которая не имеет мировых аналогов, позволяет дистанционно минировать участки, занятые противником. Действия ИСДМ схожи с работой «Градов», только боевую часть в ракетах заменяют кассеты с минами.
Комплекс «Земледелие», который использует боеприпасы калибра 122 мм, представляет собой боевую систему на восьмиколесном бронированном шасси «КамАЗ». В нее входят транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Каждая такая боевая единица оснащена 25 ракетами.
ИСДМ располагает спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией, пишет «НФ».
Система позволяет оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 км быстро и по заданной схеме. ИСДМ укладывает минное поле любой сложности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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