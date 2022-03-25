Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»

Сегодня, 14:24

0

Image 16+
Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»
Фото из открытых источников

На территории Харьковской области замечена работа системы дистанционного минирования «Земледелие», что является первым подтверждением применения этого вида вооружения. Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) является новейшим комплексом - детищем российских разработчиков.

Уникальная система, которая не имеет мировых аналогов, позволяет дистанционно минировать участки, занятые противником. Действия ИСДМ схожи с работой «Градов», только боевую часть в ракетах заменяют кассеты с минами.

Комплекс «Земледелие», который использует боеприпасы калибра 122 мм, представляет собой боевую систему на восьмиколесном бронированном шасси «КамАЗ». В нее входят транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Каждая такая боевая единица оснащена 25 ракетами.

ИСДМ располагает спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией, пишет «НФ».

Система позволяет оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 км быстро и по заданной схеме. ИСДМ укладывает минное поле любой сложности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

24-03-2022, 15:14

Лосев: курс в будущем может укрепиться до 50 рублей за доллар США

23-03-2022, 16:54

Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками граждан

23-03-2022, 12:29

Граждан в РФ готовят к стагфляции в 2022 году

17-03-2022, 09:04

Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала

15-03-2022, 13:34

На новосибирских троллейбусах и маршрутках появились наклейки с буквой «Z»

13-03-2022, 09:19

Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года

11-03-2022, 18:09

Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

11-03-2022, 14:55

Лекарства исчезнуть не должны, но подорожают точно

11-03-2022, 09:44

Владельцам карт «Мир» сообщили, что они могут до 20 марта получить выплату 5 тысяч рублей

11-03-2022, 09:44

Мария Шукшина высказалась о ближайшем будущем РФ

10-03-2022, 17:44

Актриса Мария Кожевникова резко отреагировала на уход McDonald’s из РФ

10-03-2022, 00:09

Эксперт Тузов рассказал о динамике рубля к различным валютам

9-03-2022, 00:14

Яна Поплавская резко высказалась о массовой иммиграции артистов в Израиль

8-03-2022, 15:14

Эксперт рассказал о динамике рубля к различным валютам

8-03-2022, 14:39

Терапевт Абакумов рассказал, какими российскими аналогами можно заменить привычные лекарства

8-03-2022, 14:34

Российский врач Нечепорук обратился в TikTok с просьбой разрешить публиковать ролики

8-03-2022, 09:54

Перебои в работе приложения ЯRus связаны с DDoS-атаками

7-03-2022, 21:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

24-03-2022, 15:54

0

ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...

Подробнее
Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

24-03-2022, 16:14

0

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на страницах...

Подробнее
Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

24-03-2022, 15:14

0

Президент России Путин 23 марта принял решение, которое сразу же отразилось на рынке валют. Оно также вызвало...

Подробнее
Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

24-03-2022, 15:09

0

Немецкий производитель спортивной экипировки Kinetixx расторг контракт с российским лыжником Александром Большуновым....

Подробнее
REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

24-03-2022, 14:04

0

После того, как президент РФ Путин объявил, что «недружественные» страны должны платить за российский газ в рублях,...

Подробнее
После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

24-03-2022, 14:39

0

Владимир Путин поставил страны Европы перед выбором: либо оказать поддержку рублю, либо остаться без поставок газа. Об...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

0

Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной...

Подробнее
Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

0

За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...

Подробнее
РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

25-03-2022, 14:34

0

Россия, начав «военную спецоперацию» на территории Украины, провела черту и разделила мировую историю. Об этом пишет...

Подробнее
Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

25-03-2022, 16:29

0

Журналист немецкого издания Freie Welt Вольфганг Хебольд потребовал убрать танки Советской армии из центра Берлина. Он...

Подробнее