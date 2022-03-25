Минобороны РФ показало применение системы дистанционного минирования «Земледелие»

На территории Харьковской области замечена работа системы дистанционного минирования «Земледелие», что является первым подтверждением применения этого вида вооружения. Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) является новейшим комплексом - детищем российских разработчиков.

Уникальная система, которая не имеет мировых аналогов, позволяет дистанционно минировать участки, занятые противником. Действия ИСДМ схожи с работой «Градов», только боевую часть в ракетах заменяют кассеты с минами.

Комплекс «Земледелие», который использует боеприпасы калибра 122 мм, представляет собой боевую систему на восьмиколесном бронированном шасси «КамАЗ». В нее входят транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Каждая такая боевая единица оснащена 25 ракетами.

ИСДМ располагает спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией, пишет «НФ».

Система позволяет оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 км быстро и по заданной схеме. ИСДМ укладывает минное поле любой сложности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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