Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

Сегодня, 17:19

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Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ
Фото из открытых источников

Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной операции на территории Украины или же призывают к насильственной деятельности. Совсем недавно в РФ забанили новостной портал Google News, говорится в сообщении «Сиб.фм».

На фоне этого эксперты подготовили для российских пользователей список сервисов, которые помогут с поиском актуальной информации на тот случай, если вдруг блокировка коснется и непосредственно самого поискового гиганта Google.

В качестве поисковой системы может быть использована DuckDuckGo. Она была создана в 2008 году и на сегодняшний день позиционируется как сервис, не отслеживающий действия пользователя.

Что касается поиска изображений, то в случае отсутствия доступа к Google, можно воспользоваться таким стоковым хранилищем как Unsplash. На этом сайте открыт бесплатный доступ к фотографиям, причем все они имеют вполне высокое качество.

Что касается самого обозревателя, то на смену может прийти безопасный Mozilla Firefox, который автоматически умеет блокировать негативную информацию и рекламу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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