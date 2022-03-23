Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной операции на территории Украины или же призывают к насильственной деятельности. Совсем недавно в РФ забанили новостной портал Google News, говорится в сообщении «Сиб.фм».

На фоне этого эксперты подготовили для российских пользователей список сервисов, которые помогут с поиском актуальной информации на тот случай, если вдруг блокировка коснется и непосредственно самого поискового гиганта Google.

В качестве поисковой системы может быть использована DuckDuckGo. Она была создана в 2008 году и на сегодняшний день позиционируется как сервис, не отслеживающий действия пользователя.

Что касается поиска изображений, то в случае отсутствия доступа к Google, можно воспользоваться таким стоковым хранилищем как Unsplash. На этом сайте открыт бесплатный доступ к фотографиям, причем все они имеют вполне высокое качество.

Что касается самого обозревателя, то на смену может прийти безопасный Mozilla Firefox, который автоматически умеет блокировать негативную информацию и рекламу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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