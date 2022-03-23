Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной операции на территории Украины или же призывают к насильственной деятельности. Совсем недавно в РФ забанили новостной портал Google News, говорится в сообщении «Сиб.фм».
На фоне этого эксперты подготовили для российских пользователей список сервисов, которые помогут с поиском актуальной информации на тот случай, если вдруг блокировка коснется и непосредственно самого поискового гиганта Google.
В качестве поисковой системы может быть использована DuckDuckGo. Она была создана в 2008 году и на сегодняшний день позиционируется как сервис, не отслеживающий действия пользователя.
Что касается поиска изображений, то в случае отсутствия доступа к Google, можно воспользоваться таким стоковым хранилищем как Unsplash. На этом сайте открыт бесплатный доступ к фотографиям, причем все они имеют вполне высокое качество.
Что касается самого обозревателя, то на смену может прийти безопасный Mozilla Firefox, который автоматически умеет блокировать негативную информацию и рекламу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Украинские военные начали использовать для наведения беспилотников и ракет спутниковую систему Илона Маска Stаrlink. Ее...Подробнее
Силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре. RusVesna сообщает об уничтожении военной базы ВСУ...Подробнее
Саудовская Аравия рассматривает возможность использования китайской валюты для расчетов по нефтяным сделкам. Индия...Подробнее
Ажиотажный спрос на сахар, который наблюдается после введения санкций в отношении РФ в связи с проведением спецоперации...Подробнее
Курс национальной валюты в будущем будет во многом зависеть от характера взаимоотношений с внешним миром. Такое мнение...Подробнее
Всего за два месяца неизвестные злоумышленники лишили жительницу Северной столицы всех денег и жилья. Накануне вечером...Подробнее
США готовятся заблокировать золотые резервы России на 132 млрд долларов. Об этом рассказал в эфире Общественной службы...Подробнее
Бывший министр оборон ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что Польша готовится открыть «второй фронт» на Украине. В своем...Подробнее
Боевые действия на Украине могут быть прекращены хоть сегодня при определенных условиях. Об этом рассказал военный...Подробнее
Комментировать