Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

Сегодня, 15:14

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Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»
Фото из открытых источников

Президент России Путин 23 марта принял решение, которое сразу же отразилось на рынке валют. Оно также вызвало положительные реакции российских пользователей социальных сетей, сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Выступая на совещании с правительством РФ, глава государства заявил, что страны Европы фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. По словам Путина, это говорит о том, что в будущем обязательства перед партнерами в долларах и евро могут быть не исполнены.

Исходя из этого, Путин принял решение, что отныне оплата поставок природного газа из России в Европу и США будет производиться в российских рублях.

После этого заявления Путина сразу же отреагировал рынок. На Московской бирже доллар опустился ниже 95 рублей впервые с 2 марта. А цена газа в Европе поднялась почти до 1350 долларов за тысячу кубических метров.

В социальных сетях тем временем решение президента вызвало восторженную реакцию среди россиян. 

«Евросоюз выходит из чата», «Шах и мат. Теперь Европе точно конец», «Многоходовочка» – пишут люди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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