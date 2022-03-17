Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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Президент России Путин 23 марта принял решение, которое сразу же отразилось на рынке валют. Оно также вызвало положительные реакции российских пользователей социальных сетей, сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Выступая на совещании с правительством РФ, глава государства заявил, что страны Европы фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. По словам Путина, это говорит о том, что в будущем обязательства перед партнерами в долларах и евро могут быть не исполнены.
Исходя из этого, Путин принял решение, что отныне оплата поставок природного газа из России в Европу и США будет производиться в российских рублях.
После этого заявления Путина сразу же отреагировал рынок. На Московской бирже доллар опустился ниже 95 рублей впервые с 2 марта. А цена газа в Европе поднялась почти до 1350 долларов за тысячу кубических метров.
В социальных сетях тем временем решение президента вызвало восторженную реакцию среди россиян.
«Евросоюз выходит из чата», «Шах и мат. Теперь Европе точно конец», «Многоходовочка» – пишут люди.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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