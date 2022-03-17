Лосев: курс в будущем может укрепиться до 50 рублей за доллар США

Сегодня, 16:54

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Лосев: курс в будущем может укрепиться до 50 рублей за доллар США
Фото из открытых источников

Курс национальной валюты в будущем будет во многом зависеть от характера взаимоотношений с внешним миром. Такое мнение озвучил Александр Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог.

Он считает, что курс рубля в обозримой перспективе способен укрепиться, например, до 50 рублей за доллар США. Аналитик согласен с мнением, что все курсовые фиксации валют в настоящее время реальности не соответствуют.

«Положительное сальдо торгового баланса – 186 млрд долларов. Платежный баланс – 120 млрд долларов. Курс не должен падать при таких положительных показателях. Он должен укрепляться. Если сейчас Центральный банк убирает спекулятивную составляющую, просто блокируя огромное количество операций, валютных спекуляций и переводов иностранцев, то мы будем иметь чистый баланс внешней торговли, спроса на валюту для импорта и предложения валюты при продаже экспортной выручки. И тогда уже курс может быть такой, как решит Центральный банк, потому что он будет контролировать этот баланс. 70, 50, хоть один к одному», – отметил Лосев.

По его словам, больше нет «невидимой руки рынка», которая «колбасит» этот курс и вверх, и вниз.

«У нас через какое-то время будет другой курс. Какой? Мы этого пока не знаем. Нам придется исходить из того, сколько денег мы оттуда сможем вытащить», – констатировал аналитик.

Финансовый аналитик Александр Лосев заявил, что американские санкции против ЦБ РФ станут прецедентом для других стран. Есть повод задуматься. Это может запустить процесс разрушения нынешней глобальной финансовой системы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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