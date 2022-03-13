Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала

Сегодня, 13:34

0

Image 16+
Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала
Фото из открытых источников

Вчерашний выпуск программы «Время», который провела телеведущая Екатерина Андреева, активно обсуждается в Сети.

Все из-за заявления, которое в прямом эфире сделала одна из редакторов Первого канала, пишет СтарХит. Она вышла с плакатом, на котором высказалась по поводу сложившейся политической ситуации в России. Женщину увели из студии, при этом эфир программы не прервался.

Андреева, несмотря на происходящее за ее спиной, сохранила безупречную выдержку. Она даже не оглянулась и продолжила вещать новости.

Как рассказала позднее телеведущая, сохранить спокойствие ей помог высокий профессионализм.

«Я вам говорила: «что бы ни случилось, стой, как скала!» Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Выдержка из йоги, из сердца», — рассказала телеведущая.

Она не раз рассказывала, что переживала сложные ситуации, и часто бывает сложно не пропускать через себя трагические новости. Но все же, по словам телеведущей, она старается абстрагироваться от эмоций. А вот дома у Екатерины Андреевой телевизора нет и новости она смотреть не любит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала

Сегодня, 13:34

На новосибирских троллейбусах и маршрутках появились наклейки с буквой «Z»

13-03-2022, 09:19

Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года

11-03-2022, 18:09

Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

11-03-2022, 14:55

Лекарства исчезнуть не должны, но подорожают точно

11-03-2022, 09:44

Владельцам карт «Мир» сообщили, что они могут до 20 марта получить выплату 5 тысяч рублей

11-03-2022, 09:44

Мария Шукшина высказалась о ближайшем будущем РФ

10-03-2022, 17:44

Актриса Мария Кожевникова резко отреагировала на уход McDonald’s из РФ

10-03-2022, 00:09

Эксперт Тузов рассказал о динамике рубля к различным валютам

9-03-2022, 00:14

Яна Поплавская резко высказалась о массовой иммиграции артистов в Израиль

8-03-2022, 15:14

Эксперт рассказал о динамике рубля к различным валютам

8-03-2022, 14:39

Терапевт Абакумов рассказал, какими российскими аналогами можно заменить привычные лекарства

8-03-2022, 14:34

Российский врач Нечепорук обратился в TikTok с просьбой разрешить публиковать ролики

8-03-2022, 09:54

Перебои в работе приложения ЯRus связаны с DDoS-атаками

7-03-2022, 21:24

Часть пенсионеров получит по 17 тысяч рублей в марте

7-03-2022, 18:29

Успокоительные покупки: почему в аптеках заканчиваются лекарства

7-03-2022, 16:29

Россиянам посоветовали убрать наличные деньги в темное место

7-03-2022, 12:39

Издание Medya Gunlugu объяснило, почему с русскими трудно сойтись

6-03-2022, 20:24

Губернатор Александр Беглов не вошел в топ-100 людей, поддерживающих жителей Донбасса и операцию по денацификации Ураины

6-03-2022, 19:49

Стало известно, кто из россиян сможет претендовать на выплату в 20 тысяч рублей

6-03-2022, 19:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину

Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину

13-03-2022, 20:49

0

Йенс Столтенберг высказался о вероятности использования Россией химического оружия, что будет являться военным...

Подробнее
Представители авиакомпании раскрыли детали инцидента с самолётом, летевшим по маршруту Петербург – Сочи

Представители авиакомпании раскрыли детали инцидента с самолётом, летевшим по маршруту Петербург – Сочи

12-03-2022, 19:59

0

Официальные представители авиакомпании «Россия» опровергли появившуюся ранее информацию о том, что самолётом рейса...

Подробнее
На новосибирских троллейбусах и маршрутках появились наклейки с буквой «Z»

На новосибирских троллейбусах и маршрутках появились наклейки с буквой «Z»

13-03-2022, 09:19

0

В Новосибирске на рейс начали выходить троллейбусы с наклейкой «Z». Читатели МК сообщают, что видели такой троллейбус...

Подробнее
Завершается фаза операции по блокировке украинской группировки в Славянске и Краматорске

Завершается фаза операции по блокировке украинской группировки в Славянске и Краматорске

12-03-2022, 21:39

0

Минобороны России продемонстрировало карту Донбасса с отметками находящихся под контролем ВС РФ населенных пунктов,...

Подробнее
50 боевых кораблей НАТО выдвинулись к границам РФ

50 боевых кораблей НАТО выдвинулись к границам РФ

Вчера, 17:54

0

Сегодня утром, в понедельник, 14 марта 2022 года, в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации,...

Подробнее
В Красносельском районе Петербурга молодой человек угнал старую «Ладу», но уехать на ней не смог

В Красносельском районе Петербурга молодой человек угнал старую «Ладу», но уехать на ней не смог

13-03-2022, 18:04

0

Всего полтора десятка метров смог проехать на похищенной «Ладе Самаре» двадцатидвухлетний житель Северной столицы....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Ленинградской области полицейские разыскивают арендованный «Гелендваген» стоимостью тридцать миллионов

В Ленинградской области полицейские разыскивают арендованный «Гелендваген» стоимостью тридцать миллионов

13-03-2022, 20:49

0

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области разыскивают очень дорогую машину,...

Подробнее
The American Spectator: США пора уже признать, что однополярный мир закончился

The American Spectator: США пора уже признать, что однополярный мир закончился

Вчера, 00:24

0

Эффективная государственная политика требует принятия мира таким, какой он есть, а не представлять, каким он мог бы...

Подробнее
Аналитик Селянин рассказал, повторится ли в России дефолт 1998 года

Аналитик Селянин рассказал, повторится ли в России дефолт 1998 года

13-03-2022, 15:44

0

Владимир Путин подписал указ, позволяющий России расплачиваться за свой внешний долг не долларами, а рублями. Но может...

Подробнее
Силуанов: РФ будет платить по долгам недружественным странам в рублях

Силуанов: РФ будет платить по долгам недружественным странам в рублях

13-03-2022, 18:04

0

Российская Федерация отнюдь не отказывается от собственных обязательств по госдолгу, но ситуация в настоящий момент...

Подробнее