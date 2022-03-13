Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала

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Вчерашний выпуск программы «Время», который провела телеведущая Екатерина Андреева, активно обсуждается в Сети.
Все из-за заявления, которое в прямом эфире сделала одна из редакторов Первого канала, пишет СтарХит. Она вышла с плакатом, на котором высказалась по поводу сложившейся политической ситуации в России. Женщину увели из студии, при этом эфир программы не прервался.
Андреева, несмотря на происходящее за ее спиной, сохранила безупречную выдержку. Она даже не оглянулась и продолжила вещать новости.
Как рассказала позднее телеведущая, сохранить спокойствие ей помог высокий профессионализм.
«Я вам говорила: «что бы ни случилось, стой, как скала!» Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Выдержка из йоги, из сердца», — рассказала телеведущая.
Она не раз рассказывала, что переживала сложные ситуации, и часто бывает сложно не пропускать через себя трагические новости. Но все же, по словам телеведущей, она старается абстрагироваться от эмоций. А вот дома у Екатерины Андреевой телевизора нет и новости она смотреть не любит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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