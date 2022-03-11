На новосибирских троллейбусах и маршрутках появились наклейки с буквой «Z»

Сегодня, 09:19

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На новосибирских троллейбусах и маршрутках появились наклейки с буквой «Z»
Фото из открытых источников

В Новосибирске на рейс начали выходить троллейбусы с наклейкой  «Z».

Читатели МК сообщают, что видели такой троллейбус на маршруте №23, а теперь троллейбус с такой же наклейкой был замечен и на маршруте №2.

Этот знак, рассказывает кондуктор троллейбуса, водители клеят по желанию.

Курсируют несколько троллейбусов с такими наклейками и на маршруте №45.

«Знак водители вывешивают по собственному желанию. Нас никто не заставляет: водитель захотел – наклеил», - сообщает кондуктор.

Буквы  «Z» уже появились и на некоторых зданиях. Новосибирцы рассказывают, что даже видели колонны техники с таким обозначением на городских улицах.

Напомним, «Z» - одна из маркировок, которые используют российские военные для маркировки техники в военной спецоперации на территории Украины. Она началась 24 февраля и, как говорят некоторые военные эксперты, выходит на финальную стадию, когда в городах будет сменена администрация.

Тем временем Запад продолжает вводить в отношении России санкции, пытаясь уничтожить российскую экономику. По данным Росстата, на начало марта годовая инфляция в РФ превысила 9%, а это даже выше уровня февральской индексации пенсий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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