Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года

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Ряд продовольственной продукции резко подорожает на фоне санкций, введенных против России.
Граждан России предупредили о значительном подорожании некоторых продуктов на 30%, начиная с 14 марта 2022 года.
Подорожают товары марки Coca-Cola. Рост стоимости их продукции планируется с 14 марта. Компания не собирается уходить из России. Она даже задумалась о присоединении тех бизнесов, которые ушли из государства. Подорожает также газировка компаний Sprite, Fanta, Schweppes. Также вырастет стоимость энергетиков Burn, Powerade и Black Monster. Эти продукты подорожают примерно на 15%.
Соки вырастут в цене на 19%. Среди них «Моя семья», «Добрый», Pulpy.
Кофе Costa может подорожать на 30%. Изменение цен связано с подорожанием сырья, перевозки и материалов. Об этом сообщает портал PRIMPRESS.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российской экономике после введения санкций. По его словам, что-то прогнозировать сейчас – это дело неблагодарное. Ситуацию с развитием инфляции он сравнил с гаданием на кофейной гуще.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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