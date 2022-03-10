Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года

Вчера, 18:09

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Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года
Фото из открытых источников

Ряд продовольственной продукции резко подорожает на фоне санкций, введенных против России.

Граждан России предупредили о значительном подорожании некоторых продуктов на 30%, начиная с 14 марта 2022 года.

Подорожают товары марки Coca-Cola. Рост стоимости их продукции планируется с 14 марта. Компания не собирается уходить из России. Она даже задумалась о присоединении тех бизнесов, которые ушли из государства. Подорожает также газировка компаний Sprite, Fanta, Schweppes. Также вырастет стоимость энергетиков Burn, Powerade и Black Monster. Эти продукты подорожают примерно на 15%.

Соки вырастут в цене на 19%. Среди них «Моя семья», «Добрый», Pulpy.

Кофе Costa может подорожать на 30%. Изменение цен связано с подорожанием сырья, перевозки и материалов. Об этом сообщает портал PRIMPRESS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российской экономике после введения санкций. По его словам, что-то прогнозировать сейчас – это дело неблагодарное. Ситуацию с развитием инфляции он сравнил с гаданием на кофейной гуще.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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