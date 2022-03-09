Владельцам карт «Мир» сообщили, что они могут до 20 марта получить выплату 5 тысяч рублей

Россиянам, получающим выплаты на банковскую карту платежной системы «Мир», рассказали о бонусе, который должен поступить до 20 марта 2022 года. Информацию предоставил информационный портал Primpress.

Известно, что денежный бонус доступен тем клиентам, которые недавно перевели карту на новую систему обслуживания. Речь идет о картах премиального уровня Mir Supreme. Владельцы данной карты получают множество преимуществ.

За покупки в ресторанах и при оплате различных услуг владельцы получат увеличенный кэшбэк до 20 марта. Размер выплаты может доходить до 5 тысяч рублей. Средства будут начислены гражданам, которые проводили оплаты в прошедшем месяце.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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