Владельцам карт «Мир» сообщили, что они могут до 20 марта получить выплату 5 тысяч рублей

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Россиянам, получающим выплаты на банковскую карту платежной системы «Мир», рассказали о бонусе, который должен поступить до 20 марта 2022 года. Информацию предоставил информационный портал Primpress.
Известно, что денежный бонус доступен тем клиентам, которые недавно перевели карту на новую систему обслуживания. Речь идет о картах премиального уровня Mir Supreme. Владельцы данной карты получают множество преимуществ.
За покупки в ресторанах и при оплате различных услуг владельцы получат увеличенный кэшбэк до 20 марта. Размер выплаты может доходить до 5 тысяч рублей. Средства будут начислены гражданам, которые проводили оплаты в прошедшем месяце.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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