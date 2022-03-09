Лекарства исчезнуть не должны, но подорожают точно

Фармацевтику санкции ЕС, скорее всего, не затронут, но изменение логистики и курса валют могут отразиться как на импортных, так и на российских препаратах, считают эксперты.

Представители фармацевтической отрасли и аналитики предполагают, что импортные лекарства вряд ли исчезнут с российского рынка из-за санкций. Однако многие из них отмечают проблемы с логистикой и оплатой поставок, причем не только из Европы, но из Китая и Индии, где Россия закупает большую часть сырья для производства отечественных препаратов.

На фоне происходящего неизбежно подорожают импортные, и российские лекарства, потому что рубль упал, а все закупки за границей проводятся за валюту. Причем рост цен может затронуть даже «неприкосновенный» перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которырегулируются государством и могут корректироваться только раз в год

«Все зарубежные фармкомпании продолжают работать на российском рынке. Думаю, что для них это тоже важно, как и для российских потребителей лекарств. Патентное право, технологии, исследования – все это стоит очень дорого. И просто так отвернуться от российского рынка нельзя – слишком высоки риски сюда больше не вернуться или получить еще больше рисков от потери патентной защиты», – написал на своей странице в Facebook глава Минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он заверил, что все программы обеспечения лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкология, болезни сердца и сосудов, продолжат работать.

«На централизованных государственных и частных фармацевтических складах сделан стратегический запас необходимых медикаментов. Также у медиков всегда есть клинические возможности для подбора альтернативных схем терапии», – отметил Мелик-Гусейнов.

Как заявил «Росбалту» председатель координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов, пока обращений о проблемах с лекарствами от пациентов не поступало.

«Иностранные фармкомпании пока не уходят с российского рынка, не высказывают такого намерения. Более того, есть официальное подтверждение со стороны Минздрава, где партнеры говорят, что они никуда не деваются», – отметил собеседник агентства.

В частности, Минздрав России заявил, что «основные производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок».

«Запасы лекарств есть. Люди пока не жалуются, что какие-то препараты стали недоступны. Все в обычном режиме. На данной стадии никаких проблем мы не видим, но ситуация каждый день может меняться», – отметил Дронов.

О перспективах нехватки лекарств говорить заранее сложно, потому что спрос на них неэластичный. Эксперт говорит:

«Будет бурная весна, будет аллергия – спрос возрастет. Случится новая волна коронавируса – случится еще один всплеск спроса. Сейчас все экспертные оценки, получается, ни о чем. Кто знал, что в 2020 году будет такой рост спроса из-за коронавирусной инфекции, который привел к дефициту лекарств? А в такой ситуации, как сегодня, мы, конечно, никогда не были. Но лекарства всегда были вне политики. Люди, которые их производят, понимают, что эти лекарства жизненно необходимы. Производители лекарства вне всяких ситуаций, когда прекращают поставки. Они понимают, что за этим стоит здоровье людей и качество жизни», – отметила Неволина.

Иными словами, дефицита лекарств, в том числе импортных, эксперты, опрошенные «Росбалтом», не видят и пока не прогнозируют.

«Насколько я знаю, лекарства не собирались включать в санкционные списки. Надеюсь, что логистика в полной мере восстановится, и с поставками не будет никаких проблем», – отметил в разговоре с корреспондентом «Росбалта» гендиректор DSM GROUP, которая занимается исследованием фармрынка, Сергей Шуляк.

Остается вопрос, насколько эти лекарства будут доступны. Дистрибьюторы еще в конце февраля начали поднимать цены на импортные и российские препараты для аптек: на 1,5-25% в зависимости от региона. Об этом писали «Известия» со ссылкой на директора СРО «Ассоциация независимых аптек», главу Альянса фармацевтический ассоциаций Викторию Преснякову.

По ее словам, стоимость лекарств в розничных аптеках зависит от того, насколько выросли закупочные цены. Поскольку больших запасов аптеки обычно не делают, то на некоторые категории препаратов цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время.

Что касается российских лекарств, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев рассказал «Росбалту», что производители, по крайней мере, члены его ассоциации, отпускают препараты по тем ценам, которые действовали до 24 февраля.

«Дистрибьюторы у нас берут лекарства по тем же ценам, что и раньше. Но я знаю, что есть отдельные аптеки, где цены взвинтили. С этим, я полагаю, будут разбираться в том числе правоохранительные органы, прокуратура – на каком этапе произошло повышение цен и насколько оно вообще законно и обоснованно», – отметил Дмитриев.

Кстати, в Генпрокуратуре России уже заявили, что проведут проверку обоснованности формирования цен на лекарства в регионах.

Другой вопрос – как надолго хватит отечественных лекарств по старым ценам, и что будет потом. Примерно 80-85% российских препаратов производят на основе импортных субстанций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова.

По данным на 2021 год, львиную долю сырья – 76,7% – Россия ввозит из Индии и Китая, на страны ЕС приходится 19,7%. По словам Беспалова, за последние 10 дней импортные субстанции для российских лекарств подорожали на 30-35%. Одна из причин – ослабление курса рубля, ведь за границей субстанции закупаются за валюту.

Как заявил изданию главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» (производитель лекарств) Андрей Горшков, из-за падения рубля подорожала и доставка сырья, а поставки из Европы сейчас выглядят не слишком реалистично, как минимум потому, что не понятно, как проводить оплату.

Гендиректор АРФП подтвердил «Росбалту», что «определенные проблемы с поставками из Европы уже возникли».

«Но возникли они пока не на юридическом уровне, а на чисто человеческом. Есть случаи, когда фуры уже загрузили, но водители отказываются ехать, потому что опасаются отправляться в нестабильный регион. Заменить их нашими водителями мы не можем, потому что есть визовые вопросы», – отметил Дмитриев.

Но гендиректор DSM GROUP заявил «Росбалту», что, если какие-то задержки и были, то основные логистические цепочки не нарушены.

«Сейчас, насколько я знаю из общения с фармкомпаниями, они начинают получать грузы из Европы. То есть – машины с лекарствами приходят. Соответственно, опасения о том, что поставки нарушены, в основном не подтверждаются, хотя, конечно, возможны какие-то логистические сбои, а также сбои, связанные с проведением оплаты, с изменением курса», – отметил собеседник агентства.

Что касается расчетов с западными партнерами, то, по словам гендиректора DSM GROUP, ограничения по SWIFT наложены не на все банки.

«Соответственно, по тем банкам, которые до сих пор участвуют в системе SWIFT, платежи проводятся», – отметил он.

Варианты замены европейского сырья у российских производителей есть, заверил гендиректор АРФП.

«Если ситуация затянется, мы будем переключаться на другие рынки. В первую очередь это Китай и Индия», – отметил Дмитриев.

Однако косвенным образом санкции отразились и на поставках из Китая и Индии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на президента «Активного компонента», который производит субстанции, Александра Семенова.

По его словам, если раньше постоянные контрагенты, которые работают с Россией на протяжении 10 лет, предоставляли отсрочки, то теперь они страхуются и просят оплачивать поставки заранее. Но с оплатой тоже возникают проблемы.

«Мы несколько дней пытались разблокировать платеж в долларах, который проводил один китайский банк. В итоге наши контрагенты получили средства только через неделю», – цитирует Семенова издание.

По словам гендиректора АРФП, у российских производителей достаточно запасов сырья для того, чтобы месяца два-три безболезненно продержаться: выпускать и продавать лекарства по старым ценам. Что будет с ценами, когда эти запасы кончатся, сказать трудно.

«Курс валют влияет на стоимость лекарств всегда, потому что сырье мы закупаем за рубежом — за валюту. Рублевая цена зависит от курса доллара. Каким будет курс и насколько могут вырасти цены — я не стану заниматься прогнозами. Но могу сказать, что по старым ценам мы сможем безболезненно продавать лекарства еще два-три месяца», – отметил Дмитриев.

Как заявил Шуляк, сейчас ситуация «вроде бы может стабилизироваться».

«Хотя, в ряде аптек по некоторым лекарственным препаратам есть дефектура. Но это связано в том числе с ажиотажным спросом, который был на прошлой неделе, и с тем, что потоки лекарственных препаратов не перераспределили», – сказал он.

Преснякова, которую цитируют «Известия», считает, что запасы могут раскупить быстрее, чем прогнозируют эксперты, поскольку люди стараются закупиться на будущее – продажи уже подскочили на 25%. Когда запасы по старым ценам закончатся, россияне увидят в аптеках новый прайс.

Гендиректор DSM GROUP рассказал, что, по разным оценкам, у разных дистрибьюторов цены уже выросли от 5 до 20%.

«Это касается и импортных, и российских лекарств», – отметил Шуляк.

Не изменились пока только цены на препараты из списка ЖНВЛП, на которые распространяется государственное регулирование.

«Единственная проблема, которая неизбежна, – цена на лекарства изменится. Причем, скорее всего она изменится и по жизненно важным лекарственным препаратам. Когда изменяется стоимость субстанций – ингредиентов, из которых делают лекарства, а закупают их за доллары, это влияет на себестоимость в том числе лекарств из списка ЖНВЛП. Значит, государству придется пересмотреть максимальные отпускные цены. В сложившейся ситуации пересмотр цен может происходить не только раз в год, как прописано в законодательстве. Здесь нужно работать оперативнее, ведь важно, чтобы эти препараты были в наличии, пусть и по более высокой цене. Цена субстанций растет и, понятно, что никто в такой тяжелой экономической ситуации производить и продавать лекарства себе в убыток не будет», – подчеркнул Шуляк.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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