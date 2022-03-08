Мария Шукшина высказалась о ближайшем будущем РФ

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Актриса Мария Шукшина высказала свое мнение о том, что с принятием указа президента России об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» культурная жизнь в стране изменится в лучшую сторону. Она сообщила об этом на вручении актерской премии «Фигаро», где получила звание «Лучшие из лучших» в персональной номинации «За правду в искусстве и в жизни». Она подчеркнула, что ее обрадовало попадание фильма «Родитель» в список претендентов на награду. Но работа, затрагивающая проблему наркомании, не прошла даже во второй тур. Актриса сожалеет, что такая серьезная тема долгое время была «закопана», в то время как на экранах шла бессодержательная продукция.
С вступлением в действие нового указа ситуация должна измениться в лучшую сторону, предполагает Шукшина.
«Очень надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону с принятием указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Люди и правда устали от засилья пошлости, содомии, русофобии, бездушности современного искусства. И я верю, что сейчас все только начинается!» – поделилась своими надеждами Шукшина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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