Актриса Мария Кожевникова резко отреагировала на уход McDonald’s из РФ

Сегодня, 00:09

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Актриса Мария Кожевникова резко отреагировала на уход McDonald’s из РФ
Фото из открытых источников

Мария Кожевникова резко отреагировала на новость об уходе из рынка России американской сети быстрого питания McDonald’s. Актриса затронула тему санкций в Instagram Stories.

Кожевникова высказала мнение о том, что компании лучше уйти навсегда. Актриса сериала «Универ» Мария Кожевникова высказалась по поводу антироссийских санкций. В своем Инстаграм она прокомментировала новость о том, что McDonald’s приостанавливает свою работу на территории России.

Она сделала репост данной информации, добавив свой комментарий. Кожевникова считает, что компании лучше уйти из России навсегда. По ее мнению, пусть сеть ресторанов быстрого питания «проваливает» из страны.

Также актриса поместила призыв перестать ненавидеть Россию.

Стоит напомнить, что накануне известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заявила, что временно останавливает работу в России, хотя точную дату закрытия не сообщали.

США и Европа продолжают вводить против России санкции. Их недовольство связано с начатой на Украине спецоперацией. Многие иностранные компании поддержали своих политиков и решили покинуть российский рынок. Вслед за производителями машин, одежды и косметики закрыться решил и McDonald’s.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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