Эксперт Тузов рассказал о динамике рубля к различным валютам

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Соотношение рубля к доллару является ключевым для определения соотношения рубля к другим валютам, поскольку доллар является главной валютой мировой торговли. Но бывают исключения. В частности, исключением стали соотношения рубль-евро и рубль-турецкая лира.
На эту тему рассуждает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.
Специалист говорит, что если доллар дорожает, то рубль ослабевает также в отношении других валют. Об этом сообщает агентство «Прайм».
«Если в начале 2021 года за одну турецкую лиру давали 10 рублей, к концу года прошлого года турецкая валюта стоила уже 5,65 рублей», – отметил Тузов.
Он объясняет, что это связано с состоянием экономики Турции и с тем фактом, что на ослабление лиры играют два внутренних фактора – низкие резервы и мягкая монетарная политика властей на фоне роста инфляции.
Эксперт подчеркнул, что в отношении евро рубль работает иначе. Например, за прошлый год валюта укрепилась на пять единиц. При этом наблюдается синхронное движение российских денег с валютами «сырьевого» типа. То есть австралийским и канадским долларами, а также африканским рэндом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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