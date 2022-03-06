Яна Поплавская резко высказалась о массовой иммиграции артистов в Израиль

Осада Мариуполя: почему город стратегически важен
Мариуполь — это одно из ключевых направлений обороны. Данный город является вторым по величине в Донбассе, а также...Подробнее
Знаменитая актриса не сдерживает себя и крайне негативно отзывается о своих коллегах по цеху. Как считает Поплавская, артисты стремятся переехать в США «и оттуда будут говорить все, что вздумается о своей Родине».
Потерявшая самоконтроль, 54-летняя российская актриса театра и кино выложила свое эмоциональное послание тем, кто обвиняет ее в работе на российское правительство.
Как считает Яна Евгеньевна, они заботятся только о себе, и о том, как сохранить свои деньги и где теперь покупать вещи люксовых марок, дорогое шампанское и заморский хамон. Актриса убеждена, что иммигрировавшие российские звезды этим же и предали свою страну.
«Страдающие всех видов и национальностей вдруг в один момент стали евреями! Псевдопатриоты восемь лет жили и не переживали о том, что происходит рядом. Не думали, как спится детям на Донбассе, когда им приходится просыпаться от взрывов, забыли про тех, кто героически погиб в Доме Профсоюзов в Одессе», — сообщает она в своем аккаунте.
Ей неприятны поддельные страдания людей, она не поддерживает тех кто решил покинуть Россию в это сложное для нее время и считает такие действия предательством.
«Слово честь, понятие чести — оно внутри! Но у некоторых это понятие размылось вместе с понятием совести», — написала в своем блоге Поплавская.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мариуполь — это одно из ключевых направлений обороны. Данный город является вторым по величине в Донбассе, а также...Подробнее
Для того чтобы в настоящий период времени обрести статус ядерного государства, у Украины есть серьёзный потенциал. С...Подробнее
Российские СМИ составили список политиков и бизнесменов, которые оказали поддержку Донбассу и беженцам. Однако...Подробнее
По результатам масштабных оперативно-следственных мероприятий, проведённых накануне в Санкт-Петербурге, в изоляторы...Подробнее
Молодая социальная сеть ЯRus подверглась массированной хакерской атаке. В совокупности с резким ростом пользователей,...Подробнее
Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту нападения собаки на семилетнего ребёнка в Гатчинском...Подробнее
Против России могут открыть второй фронт – силы Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую...Подробнее
У бизнесменов Петербурга появилась возможность получать телефонные консультации специалистов по юридическим и...Подробнее
Российские граждане смогут получить новую денежную выплату, размер которой достигает 20 тысяч рублей. Средства будут...Подробнее
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и «транспортный» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов не стали открыто...Подробнее
Комментировать