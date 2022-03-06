Яна Поплавская резко высказалась о массовой иммиграции артистов в Израиль

Знаменитая актриса не сдерживает себя и крайне негативно отзывается о своих коллегах по цеху. Как считает Поплавская, артисты стремятся переехать в США «и оттуда будут говорить все, что вздумается о своей Родине».

Потерявшая самоконтроль, 54-летняя российская актриса театра и кино выложила свое эмоциональное послание тем, кто обвиняет ее в работе на российское правительство.

Как считает Яна Евгеньевна, они заботятся только о себе, и о том, как сохранить свои деньги и где теперь покупать вещи люксовых марок, дорогое шампанское и заморский хамон. Актриса убеждена, что иммигрировавшие российские звезды этим же и предали свою страну.

«Страдающие всех видов и национальностей вдруг в один момент стали евреями! Псевдопатриоты восемь лет жили и не переживали о том, что происходит рядом. Не думали, как спится детям на Донбассе, когда им приходится просыпаться от взрывов, забыли про тех, кто героически погиб в Доме Профсоюзов в Одессе», — сообщает она в своем аккаунте.

Ей неприятны поддельные страдания людей, она не поддерживает тех кто решил покинуть Россию в это сложное для нее время и считает такие действия предательством.

«Слово честь, понятие чести — оно внутри! Но у некоторых это понятие размылось вместе с понятием совести», — написала в своем блоге Поплавская.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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