Терапевт Абакумов рассказал, какими российскими аналогами можно заменить привычные лекарства

Сегодня, 14:34

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Терапевт Абакумов рассказал, какими российскими аналогами можно заменить привычные лекарства
Фото из открытых источников

Ситуация на фармацевтическом рынке сейчас волнует миллионы россиян, ведь из-за широкого пакета санкций многие импортные препараты могут пропасть из российских аптек.

Речь идет не только непосредственно об импортных лекарствах, но и тех, которые изготавливаются в России из импортного сырья.

Доктор Олег Абакумов отметил, что многие зарубежные препараты можно заменить отечественными аналогами, пишет издание «Доктор Питер».

Конечно же, точную рекомендацию выдаст врач. Но в общих чертах он рассказал, какие альтернативные варианты предлагают российские фармацевтические компании.

Например, от температуры можно принимать ибупрофен или парацетамол. А от насморка поможет избавиться ксилометазолин и оксиметазолин отечественного производства, а также раствор с морской водой. При кашле можно принимать амброксол.

При повышенном давлении, если пациент нуждается в бета-блокаторах, подойдет до до ли сопролол, а также мочегонные средства и ингибиторы АПФ такие как индапамиде и периндоприле.

В любом случае, уверен эксперт, аналог импортному лекарству найдется, и врач всегда поможет подобрать наиболее подходящий препарат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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