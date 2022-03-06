Российский врач Нечепорук обратился в TikTok с просьбой разрешить публиковать ролики

С просьбой разрешить публиковать ролики в TikTok обратился врач-терапевт из Екатеринбурга Владимир Нечепорук.

Он подчеркнул, что запрет на TikTok затронет и тех блогеров, которые создают научный контент, пишет e1.ru .

Представители TikTok заявили о том, что вынуждены заблокировать возможность для пользователей из России публиковать новые ролики, так как они могут нарушать закон о фейках.

Владимир Нечепорук ведет медицинский блог, который, по его словам, позволил ему самореализоваться. Эту платформу, подчеркнул он, используют многие творческие люди.

«Во взрослом обществе принято относиться к контенту TikTok несколько скептически ввиду обилия на платформе молодых авторов с так называемым «легким» контентом. Юмористические скетчи, танцы, челленджи и просто баловство — нашло своих зрителей среди людей несовершеннолетнего возраста. И в этом нет ничего плохого», - рассуждает врач.

Он добавил, что TikTok также позволяет врачам коммуницировать с пациентами. Специалисты объясняют в своих видео простым языком многие вопросы о здоровье, а также развенчивают различные мифы, подсказывают действия в экстремальных ситуациях и т.п.

Поэтому врач призывает TikTok вернуть возможность публиковать видео для пользователей из России.

Стоит отметить, что многие соцсети в РФ уже заблокированы, а ряд платформ для блогеров сняли монетизацию для российских пользователей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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