Часть пенсионеров получит по 17 тысяч рублей в марте

Сегодня, 18:29

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Часть пенсионеров получит по 17 тысяч рублей в марте
Фото из открытых источников

Некоторые российские пенсионеры получат по 17 000 рублей в марте текущего года. Об этом СМИ рассказывает пенсионный эксперт Сергей Власов.

«Такую сумму пенсионеры получат за счет увеличения важных показателей и решений региональных властей», – говорит специалист.

В 2022 году в России установили новые фиксированные суммы выплат за счет увеличения уровня прожиточного минимума. В данный период он составляет примерно 10 882 рубля Это значит, что ни один пенсионер не может получить пенсию ниже указанного уровня. Если у человека исходный размер пенсии ниже, он гарантированно получит соответствующую доплату.

Власти в некоторых российских регионах подняли минимальный уровень пенсий еще выше. Например, в Москве минимальный размер выплат по старости составляет 21 000 рублей, в Московской области – 17 000 рублей, сообщает агентство Primpress.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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