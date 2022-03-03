Россиянам посоветовали убрать наличные деньги в темное место

Сегодня, 12:39

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Россиянам посоветовали убрать наличные деньги в темное место
Фото из открытых источников

Финансовые эксперты России сообщают, что многие россияне начали массово снимать наличные деньги, в связи с санкциями, введенными против страны. Специалисты рассказали, как правильно хранить сбережения дома.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук считает, что оптимальным для хранения наличных темное место дома, пишет издание «Известия». Оно должно находиться вдали от источников света и обладать комфортным уровнем влажности.

«Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки, – подчеркнул эксперт, – в них деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды».

Корнейчук добавил: 

«Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере».

Экономист не советует хранить денежные купюры между страницами газет или книг, потому что полиграфическая краска может отпечататься на банкнотах. Специалист не рекомендует гладить утюгом мятую банкноту, поскольку во время этого процесса стираются машиночитаемые знаки, которые подтверждают ее подлинность.

Бежать в банк и немедленно снимать все наличные со счетов не стоит. Главные риски хранения денег дома – это их обесценивание и форс-мажор, как предполагают эксперты. Они объяснили, когда лучше обналичивать деньги. 

Кроме того, на фоне непростой экономической ситуации россиянам посоветовали быстрее гасить кредиты и избавляться от долгов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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