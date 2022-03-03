Россиянам посоветовали убрать наличные деньги в темное место

В Гостомель вошел русский десант
В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...Подробнее
Финансовые эксперты России сообщают, что многие россияне начали массово снимать наличные деньги, в связи с санкциями, введенными против страны. Специалисты рассказали, как правильно хранить сбережения дома.
Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук считает, что оптимальным для хранения наличных темное место дома, пишет издание «Известия». Оно должно находиться вдали от источников света и обладать комфортным уровнем влажности.
«Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки, – подчеркнул эксперт, – в них деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды».
Корнейчук добавил:
«Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере».
Экономист не советует хранить денежные купюры между страницами газет или книг, потому что полиграфическая краска может отпечататься на банкнотах. Специалист не рекомендует гладить утюгом мятую банкноту, поскольку во время этого процесса стираются машиночитаемые знаки, которые подтверждают ее подлинность.
Бежать в банк и немедленно снимать все наличные со счетов не стоит. Главные риски хранения денег дома – это их обесценивание и форс-мажор, как предполагают эксперты. Они объяснили, когда лучше обналичивать деньги.
Кроме того, на фоне непростой экономической ситуации россиянам посоветовали быстрее гасить кредиты и избавляться от долгов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...Подробнее
Отправки оружия для украинской армии не сойдут Германии так просто с рук, и то, о чем заявляет канцлер страны Олаф...Подробнее
О причинах снижения темпов продвижения российских военных по территории Украины, где они проводят военную спецоперацию,...Подробнее
Мариуполь — это одно из ключевых направлений обороны. Данный город является вторым по величине в Донбассе, а также...Подробнее
Китайская Народная Республика в настоящий период времени располагает всеми основаниями для того, чтобы данное...Подробнее
Медиахолдинг «Патриот» просит своих партнеров и всех, кому небезразлично донесение правдивой информации до читателя,...Подробнее
Сегодня стало известно о том, что Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении...Подробнее
Накануне утром в ИВС Красногвардейского района Санкт-Петербурга был доставлен житель Ленинградской области, заглянувший...Подробнее
О том, какие ограничения могут быть введены по сбережениям в долларах, рассказал руководитель Департамента...Подробнее
Российские СМИ составили список политиков и бизнесменов, которые оказали поддержку Донбассу и беженцам. Однако...Подробнее
Комментировать