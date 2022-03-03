Стало известно, кто из россиян сможет претендовать на выплату в 20 тысяч рублей

Российские граждане смогут получить новую денежную выплату, размер которой достигает 20 тысяч рублей. Средства будут выдаваться во всех регионах страны, однако для их получения должен быть выполнен ряд условий, уточняют российские средства массовой информации.

«Речь идет о выплате, получить которую можно за путешествия по России. Ростуризм заявил, что программа туристического кэшбека, которая завершилась недавно, будет продлена. И заработает снова она с 15 марта», – пишут российские издания.

Туры с возможностью возвращения за них части средств начнут продаваться в России с 15 марта. Продажи будут идти до 1 мая. А отправиться в путешествие можно до 1 июля текущего года.

Для того чтобы воспользоваться программой кэшбека, необходимо выбрать тур или забронировать отель через специальный сайт. Путешествие должно быть оплачено при помощи карты платежной системы «Мир».

С каждой поездки человеку будет возвращаться 20 процентов от стоимости тура. Максимум, который можно будет получить, это 20 тысяч рублей. При этом количество поездок на одного человека не ограничивается, передает источник Primpress.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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