Издание Medya Gunlugu объяснило, почему с русскими трудно сойтись

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Издание Medya Gunlugu разъяснило, почему с русскими трудно сойтись.
Как пишет автор турецкого издания, русских сложно понять и непросто найти с ними общий язык. Это связано с тем, что население России делит всех людей на «наших» и «не наших».
«Русские настороженно относятся к посторонним, к людям, которых они не знают… Для тех, кто входит в группу «наши», все двери открыты настежь, а для тех, кто не входит, наглухо закрыты», – говорится в статье.
Такие оценки высказывает американка Мишель Берди. Обычно американцам трудно понять русских из-за огромной разницы между двумя обществами. Однако Берди уже 25 лет живет в Москве. Одну из своих последних статей она посвятила русским и озвучила вышеуказанные выводы.
Конечно, переводчица-американка не первая, кто делает такие наблюдения. К аналогичным суждениям приходят все, кто длительное время живет в России, и прежде всего журналисты, у которых часть профессиональной деятельности связана с наблюдением.
Россия – закрытое общество, и русские отчасти испытывают страх и недоверие к чужим: незнакомым людям из другой семьи, другой деревни или другого города. В силу этого душевного состояния в своем кругу они чувствуют себя в безопасности, позволяя входить в него только хорошо знакомым людям и делясь с ними своими радостями и горестями. Таким образом, к тем, кто находится вне круга, остаются отрицательные чувства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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