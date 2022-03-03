Издание Medya Gunlugu объяснило, почему с русскими трудно сойтись

Вчера, 20:24

0

Image 16+
Издание Medya Gunlugu объяснило, почему с русскими трудно сойтись
Фото из открытых источников

Издание Medya Gunlugu разъяснило, почему с русскими трудно сойтись. 

Как пишет автор турецкого издания, русских сложно понять и непросто найти с ними общий язык. Это связано с тем, что население России делит всех людей на «наших» и «не наших».

«Русские настороженно относятся к посторонним, к людям, которых они не знают… Для тех, кто входит в группу «наши», все двери открыты настежь, а для тех, кто не входит, наглухо закрыты», – говорится в статье.

Такие оценки высказывает американка Мишель Берди. Обычно американцам трудно понять русских из-за огромной разницы между двумя обществами. Однако Берди уже 25 лет живет в Москве. Одну из своих последних статей она посвятила русским и озвучила вышеуказанные выводы. 

Конечно, переводчица-американка не первая, кто делает такие наблюдения. К аналогичным суждениям приходят все, кто длительное время живет в России, и прежде всего журналисты, у которых часть профессиональной деятельности связана с наблюдением. 

Россия – закрытое общество, и русские отчасти испытывают страх и недоверие к чужим: незнакомым людям из другой семьи, другой деревни или другого города. В силу этого душевного состояния в своем кругу они чувствуют себя в безопасности, позволяя входить в него только хорошо знакомым людям и делясь с ними своими радостями и горестями. Таким образом, к тем, кто находится вне круга, остаются отрицательные чувства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Издание Medya Gunlugu объяснило, почему с русскими трудно сойтись

Вчера, 20:24

Губернатор Александр Беглов не вошел в топ-100 людей, поддерживающих жителей Донбасса и операцию по денацификации Ураины

Вчера, 19:49

Стало известно, кто из россиян сможет претендовать на выплату в 20 тысяч рублей

Вчера, 19:14

С 6 марта Центральный Банк России вводит новые ограничения для граждан РФ

Вчера, 17:34

Проверяйте счет: ПФР перечислит по 30 тысяч рублей россиянам уже сегодня

3-03-2022, 17:59

Центробанк объявил о новых решениях с 1 марта

1-03-2022, 08:44

Евросоюз запретил листинг ценных бумаг госкомпаний из РФ

28-02-2022, 17:44

Марков заявил, что приказ Путина о ядерных силах РФ стал предостережением для США

28-02-2022, 16:24

Военный эксперт Михайлов рассказал, сколько Россия будет держать ядерные силы в боевой готовности

28-02-2022, 12:14

О SWIFT. Аналитики и политики поспорили о последствиях отключения России от SWIFT

27-02-2022, 13:49

Кусков оценил вероятность отключения смартфонов россиян из-за Украины

27-02-2022, 13:24

Гражданам в России придет по 10 тыс. рублей от ПФР на карту 2-3 марта 2022 года

24-02-2022, 00:04

Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»

23-02-2022, 19:09

Для пожилых граждан в России вводится новая выплата за стаж в 5 тыс. рублей в 2022 году

22-02-2022, 01:04

По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

21-02-2022, 23:19

Литовкин назвал военнослужащих ВСУ «обкуренными» после попадания в российский погранпост

21-02-2022, 18:29

Пенсионеры в России получат крупную выплату на карту «Мир» от ПФР с 21 февраля

20-02-2022, 19:39

Пенсионерам в России разъяснили условия получения выплаты в 74 тыс. 616 рублей в 2022 году

20-02-2022, 15:39

До 30 000 рублей с 1 марта 2022 года. Пенсионерам в РФ объявили о новой индексации пенсий

20-02-2022, 01:14

Граждане в России с детьми получат новую выплату в 8 тыс. рублей от ПФР в 2022 году

19-02-2022, 22:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Гостомель вошел русский десант

В Гостомель вошел русский десант

5-03-2022, 10:54

0

В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...

Подробнее
Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

4-03-2022, 13:24

0

Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе. Не располагая точными...

Подробнее
Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

4-03-2022, 23:44

0

Отправки оружия для украинской армии не сойдут Германии так просто с рук, и то, о чем заявляет канцлер страны Олаф...

Подробнее
Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

4-03-2022, 16:19

0

О причинах снижения темпов продвижения российских военных по территории Украины, где они проводят военную спецоперацию,...

Подробнее
Осада Мариуполя: почему город стратегически важен

Осада Мариуполя: почему город стратегически важен

Вчера, 11:09

0

Мариуполь — это одно из ключевых направлений обороны. Данный город является вторым по величине в Донбассе, а также...

Подробнее
США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

5-03-2022, 17:59

0

Китайская Народная Республика в настоящий период времени располагает всеми основаниями для того, чтобы данное...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

4-03-2022, 15:27

0

Медиахолдинг «Патриот» просит своих партнеров и всех, кому небезразлично донесение правдивой информации до читателя,...

Подробнее
Полковник: армия России окружает ВСУ на четырех направлениях

Полковник: армия России окружает ВСУ на четырех направлениях

4-03-2022, 10:54

0

Российская армия может окружить ВСУ сразу на четырех направлениях, уверен полковник Сергей Хатылев. Комментируя ход...

Подробнее
В Петербурге возбудили первое уголовное дело, связанное с протестными акциями

В Петербурге возбудили первое уголовное дело, связанное с протестными акциями

4-03-2022, 17:34

0

Сегодня стало известно о том, что Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении...

Подробнее
Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах

Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах

4-03-2022, 17:14

0

О том, какие ограничения могут быть введены по сбережениям в долларах, рассказал руководитель Департамента...

Подробнее