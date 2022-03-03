С 6 марта Центральный Банк России вводит новые ограничения для граждан РФ

Сегодня, 17:34

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С 6 марта Центральный Банк России вводит новые ограничения для граждан РФ
Фото из открытых источников

В Центральном Банке России разъяснили введенные ограничительные меры на денежные переводы россиян за границу.

Президент РФ Путин подписал указ о введении экономических мер в ответ на санкции Запада из-за ситуации в Украине.

С 6 марта 2022 года максимальная сумма перевода денежных средств в иностранной валюте в другие государства составляет 5000 долларов в месяц. Ограничительная мера касается переводов, которые осуществляются для родственников или супругов, находящихся за границей.

Ограничение принято на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка, с целью остановки оттока валюты из страны – объясняет издание «Ъ».

Оплатить учебу и медицинские услуги за рубежом можно. Для этого необходимо перечислить деньги на счет иностранной организации, оказывающей услуги.

Стоит отметить, что с 1 марта текущего года был введен запрет на перевод гражданами иностранной валюты на счета, которые были открыты за рубежом. На следующий день, 2 марта, гражданам Российской Федерации запрещается вывоз за пределы страны более 10.000 долларов наличными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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