Проверяйте счет: ПФР перечислит по 30 тысяч рублей россиянам уже сегодня

Деньги должны поступить на банковские карты многих категорий населения. Денежные выплаты от Пенсионного фонда России будут поступать на банковские карты многих россиян в течение дня 3 марта. Это будут как регулярные пособия от фонда, так и те, которые были переданы в ведомство не так давно, сообщает агентство PRIMPRESS.

Как рассказали в Пенсионном фонде, в течение 3 марта специалисты будут перечислять россиянам выплаты по прежним, а также по новым мерам социальной поддержки, которые были переданы в фонд в этом году. Например, деньги получат различные категории граждан с детьми, члены семей военнослужащих, а также те люди, которые подверглись радиационному воздействию. Помимо этого, будут зачисляться компенсации по выплатам ОСАГО для инвалидов.

Например, в течение дня на банковские карты россиян должны прийти одноразовые выплаты женам военнослужащих по призыву. Если женщина беременна и ее срок составляет более 180 дней, ей положена единовременная выплата в размере 29 908 рублей. Такие средства будут зачисляться сегодня.

В общей сложности, объем сегодняшних зачислений будет очень большим. В Омской области на карты гражданам поступит около 304 млн рублей. Из них 200 млн рублей придется на новые пособия, которые были введены в прошлом году. К ним относятся выплаты одиноким родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В Пенсионном фонде также добавили, что для тех граждан, которые получают свои выплаты через почтовые отделения, деньги будут давать до 22 марта. График получения средств нужно уточнять по местам жительства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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