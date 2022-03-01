Проверяйте счет: ПФР перечислит по 30 тысяч рублей россиянам уже сегодня

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Деньги должны поступить на банковские карты многих категорий населения. Денежные выплаты от Пенсионного фонда России будут поступать на банковские карты многих россиян в течение дня 3 марта. Это будут как регулярные пособия от фонда, так и те, которые были переданы в ведомство не так давно, сообщает агентство PRIMPRESS.
Как рассказали в Пенсионном фонде, в течение 3 марта специалисты будут перечислять россиянам выплаты по прежним, а также по новым мерам социальной поддержки, которые были переданы в фонд в этом году. Например, деньги получат различные категории граждан с детьми, члены семей военнослужащих, а также те люди, которые подверглись радиационному воздействию. Помимо этого, будут зачисляться компенсации по выплатам ОСАГО для инвалидов.
Например, в течение дня на банковские карты россиян должны прийти одноразовые выплаты женам военнослужащих по призыву. Если женщина беременна и ее срок составляет более 180 дней, ей положена единовременная выплата в размере 29 908 рублей. Такие средства будут зачисляться сегодня.
В общей сложности, объем сегодняшних зачислений будет очень большим. В Омской области на карты гражданам поступит около 304 млн рублей. Из них 200 млн рублей придется на новые пособия, которые были введены в прошлом году. К ним относятся выплаты одиноким родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В Пенсионном фонде также добавили, что для тех граждан, которые получают свои выплаты через почтовые отделения, деньги будут давать до 22 марта. График получения средств нужно уточнять по местам жительства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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