Проверяйте счет: ПФР перечислит по 30 тысяч рублей россиянам уже сегодня

Вчера, 17:59

0

Image 16+
Проверяйте счет: ПФР перечислит по 30 тысяч рублей россиянам уже сегодня
Фото из открытых источников

Деньги должны поступить на банковские карты многих категорий населения. Денежные выплаты от Пенсионного фонда России будут поступать на банковские карты многих россиян в течение дня 3 марта. Это будут как регулярные пособия от фонда, так и те, которые были переданы в ведомство не так давно, сообщает агентство PRIMPRESS.

Как рассказали в Пенсионном фонде, в течение 3 марта специалисты будут перечислять россиянам выплаты по прежним, а также по новым мерам социальной поддержки, которые были переданы в фонд в этом году. Например, деньги получат различные категории граждан с детьми, члены семей военнослужащих, а также те люди, которые подверглись радиационному воздействию. Помимо этого, будут зачисляться компенсации по выплатам ОСАГО для инвалидов.

Например, в течение дня на банковские карты россиян должны прийти одноразовые выплаты женам военнослужащих по призыву. Если женщина беременна и ее срок составляет более 180 дней, ей положена единовременная выплата в размере 29 908 рублей. Такие средства будут зачисляться сегодня.

В общей сложности, объем сегодняшних зачислений будет очень большим. В Омской области на карты гражданам поступит около 304 млн рублей. Из них 200 млн рублей придется на новые пособия, которые были введены в прошлом году. К ним относятся выплаты одиноким родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В Пенсионном фонде также добавили, что для тех граждан, которые получают свои выплаты через почтовые отделения, деньги будут давать до 22 марта. График получения средств нужно уточнять по местам жительства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Проверяйте счет: ПФР перечислит по 30 тысяч рублей россиянам уже сегодня

Вчера, 17:59

Центробанк объявил о новых решениях с 1 марта

1-03-2022, 08:44

Евросоюз запретил листинг ценных бумаг госкомпаний из РФ

28-02-2022, 17:44

Марков заявил, что приказ Путина о ядерных силах РФ стал предостережением для США

28-02-2022, 16:24

Военный эксперт Михайлов рассказал, сколько Россия будет держать ядерные силы в боевой готовности

28-02-2022, 12:14

О SWIFT. Аналитики и политики поспорили о последствиях отключения России от SWIFT

27-02-2022, 13:49

Кусков оценил вероятность отключения смартфонов россиян из-за Украины

27-02-2022, 13:24

Гражданам в России придет по 10 тыс. рублей от ПФР на карту 2-3 марта 2022 года

24-02-2022, 00:04

Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»

23-02-2022, 19:09

Для пожилых граждан в России вводится новая выплата за стаж в 5 тыс. рублей в 2022 году

22-02-2022, 01:04

По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

21-02-2022, 23:19

Литовкин назвал военнослужащих ВСУ «обкуренными» после попадания в российский погранпост

21-02-2022, 18:29

Пенсионеры в России получат крупную выплату на карту «Мир» от ПФР с 21 февраля

20-02-2022, 19:39

Пенсионерам в России разъяснили условия получения выплаты в 74 тыс. 616 рублей в 2022 году

20-02-2022, 15:39

До 30 000 рублей с 1 марта 2022 года. Пенсионерам в РФ объявили о новой индексации пенсий

20-02-2022, 01:14

Граждане в России с детьми получат новую выплату в 8 тыс. рублей от ПФР в 2022 году

19-02-2022, 22:34

Врачам в Ростове запретили покидать город и приказали быть на связи 24 часа в сутки

19-02-2022, 18:59

Гражданам в России придет минимум 7 тыс. 700 рублей на карту от ПФР в феврале 2022 года

17-02-2022, 23:24

Юрист Хантимиров перечислил россиянам способы списания долгов по ЖКХ

17-02-2022, 15:24

Врачи в Петербурге не ждут потока пациентов на плановые приемы из-за «сверхсмертности»

17-02-2022, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

2-03-2022, 11:44

0

Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором...

Подробнее
Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию

Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию

1-03-2022, 16:54

0

Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить,...

Подробнее
Иностранца, ограбившего петербургского стилиста, задержали в столице

Иностранца, ограбившего петербургского стилиста, задержали в столице

1-03-2022, 13:24

0

Сегодня появилось сообщение Главного управления МВД по региону о задержании подозреваемого, ограбившего основателя дома...

Подробнее
Хакеры продолжают атаковать петербургские сайты

Хакеры продолжают атаковать петербургские сайты

1-03-2022, 14:29

0

После взломанного накануне информационного портала «Фонтанка.ру», сегодня ночью атаке хакеров подверглось приложение...

Подробнее
Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

Вчера, 14:58

0

На сайте «Наш Санкт-Петербург» в статусе «на рассмотрении» находится почти две тысячи жалоб по поводу скопления...

Подробнее
Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

1-03-2022, 20:39

0

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, как долго будет проходить военная спецоперация России на территории Украины....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Путин на встрече с Бегловым указал на системные проблемы Петербурга

Путин на встрече с Бегловым указал на системные проблемы Петербурга

1-03-2022, 17:23

0

Президент России Владимир Путин намекнул губернатору Александру Беглову на неудовлетворительное качество госуправления...

Подробнее
Управление Беглова Петербургом сравнили с адом

Управление Беглова Петербургом сравнили с адом

Вчера, 19:39

0

Политолог Илья Шестериков проанализировал действия Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Эксперт...

Подробнее
Петербургу грозит провал реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Петербургу грозит провал реализации нацпроекта «Здравоохранение»

1-03-2022, 13:16

0

Президент России Владимир Путин поручил регионам до 2024 года реализовать национальный проект «Здравоохранение»....

Подробнее
Экономист Хестанов рассказал, на что сейчас стоит тратить деньги

Экономист Хестанов рассказал, на что сейчас стоит тратить деньги

2-03-2022, 10:19

0

В нынешней экономической ситуации, ажиотаж среди населения предвещает повышение цен, а в некоторых регионах может...

Подробнее