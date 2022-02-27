Центробанк объявил о новых решениях с 1 марта

Финансовая система страны столкнулась с нестандартной ситуацией. Центральный банк России объявил о новых решениях для страны, которые заработают в полной мере с 1 марта. Ряд важных заявлений на этот счет после заседания совета директоров сделала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает источник PRIMPRESS.

Она говорит, что экономика страны и ее финансовая система столкнулись сейчас с «нестандартной ситуацией». Поэтому регулятор будет задействовать любые необходимые инструменты для ее стабилизации, но при этом подходить к ним очень гибко.

Недавно стало известно о повышении ключевой ставки с 9,5% до 20%. Это исторический рекорд, такого в истории России еще не было. Это было сделано для того, чтобы защитить россиян от инфляции и рисков девальвации.

Глава ЦБ заверила, что регулятор будет продолжать наполнять банки наличными средствами, поскольку сейчас возникает их дефицит.

«Все деньги на счетах россиян доступны. Все российские банки будут выполнять обязательства перед клиентами без перебоя», – отметила Набиуллина.

Что касается отключения России от межбанковской системы SWIFT, глава Банка России уточнила, что в стране есть аналог такой системы. В случае необходимости к нему могут подключиться иностранные участники.

Также чиновница добавила, что банки не имеют права изменять ставки по уже действующим для россиян кредитам, так что в этом плане беспокоиться заемщикам не о чем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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