Евросоюз запретил листинг ценных бумаг госкомпаний из РФ

Сегодня, 17:44

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Евросоюз запретил листинг ценных бумаг госкомпаний из РФ
Фото из открытых источников

Евросоюз запретил листинг ценных бумаг госкомпаний из России. Об этом сообщает агентство solenka.info.

Накануне стало известно, что ЕС ввел второй пакет санкций против России, который предусматривает запрещение листинга ценных бумаг российских государственных компаний на своих биржах.

«Запрещены листинг и оказание услуг на торговых площадках Евросоюза для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ», – указано в документе, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза.

Россиянам и российским компаниям запрещено хранить на депозитах в европейских банках больше €100 тыс. Также Брюссель ввел запрет на продажу ценных бумаг в евро. Европейским депозитариям запрещено оказывать гражданам и организациям России услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля.

Санкции вошли в новый пакет ограничений ЕС. Брюссель также ввел санкции против президента владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Введены ограничения против компаний оборонной промышленности и ряда банков. Брюссель расширил финансовые и технологические ограничения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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