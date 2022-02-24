Марков заявил, что приказ Путина о ядерных силах РФ стал предостережением для США

Сегодня, 16:24

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Марков заявил, что приказ Путина о ядерных силах РФ стал предостережением для США
Политолог Сергей Марков

Владимир Путин шокировал весь мир, когда объявил о том, что привел ядерные силы России в состояние боевой готовности. Этот шаг российский лидер сделал по определенной причине, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Для своих читателей издание «ПолитРоссия» рассказывает о сложившейся ситуации.

Политолог Сергей Марков отметил, что решение президента Владимира Путина привести ядерные силы в состояние боевой готовности стало шагом, который шокировал весь мир и даже некоторых жителей РФ. Сейчас этому есть только одно объяснение, считает эксперт.

«Сейчас вся разведка НАТО работает на ВСУ против армии России. Это понятно и ожидаемо.  Но, видя поражение ВСУ, США и Британия перешли к более активным боевым действиям против армии России. В частности, США и Британия стали наносить удары своими подразделениями радиоэлектронной борьбы по технике армии России», – рассказал политолог.

Возможно, что один из ударов с воздуха по колонне российской военной техники был нанесен не ВСУ, а военным американским самолетом, предполагает Сергей Марков. То есть армия США тайно начала принимать участие в военных действиях против армии России, добавил аналитик.  

«Чтобы остановить развитие этого опасного процесса, Путин привел в состояние повышенной боевой готовности ядерные силы России. И все это очень-очень тревожно. Степень авантюризма Вашингтона и Лондона просто зашкаливает в последние годы», – подчеркнул он.

РФ инициировала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля в ответ на обращение Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Руководство Республик попросило Москву остановить геноцид русскоязычного населения на Донбассе и обеспечить безопасность людей. Отметим, что с начала военной операции в Украине погибли 352 мирных жителя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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