Марков заявил, что приказ Путина о ядерных силах РФ стал предостережением для США

Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Владимир Путин шокировал весь мир, когда объявил о том, что привел ядерные силы России в состояние боевой готовности. Этот шаг российский лидер сделал по определенной причине, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Для своих читателей издание «ПолитРоссия» рассказывает о сложившейся ситуации.
Политолог Сергей Марков отметил, что решение президента Владимира Путина привести ядерные силы в состояние боевой готовности стало шагом, который шокировал весь мир и даже некоторых жителей РФ. Сейчас этому есть только одно объяснение, считает эксперт.
«Сейчас вся разведка НАТО работает на ВСУ против армии России. Это понятно и ожидаемо. Но, видя поражение ВСУ, США и Британия перешли к более активным боевым действиям против армии России. В частности, США и Британия стали наносить удары своими подразделениями радиоэлектронной борьбы по технике армии России», – рассказал политолог.
Возможно, что один из ударов с воздуха по колонне российской военной техники был нанесен не ВСУ, а военным американским самолетом, предполагает Сергей Марков. То есть армия США тайно начала принимать участие в военных действиях против армии России, добавил аналитик.
«Чтобы остановить развитие этого опасного процесса, Путин привел в состояние повышенной боевой готовности ядерные силы России. И все это очень-очень тревожно. Степень авантюризма Вашингтона и Лондона просто зашкаливает в последние годы», – подчеркнул он.
РФ инициировала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля в ответ на обращение Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Руководство Республик попросило Москву остановить геноцид русскоязычного населения на Донбассе и обеспечить безопасность людей. Отметим, что с начала военной операции в Украине погибли 352 мирных жителя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Власти Украины отказались от прямого переговорного процесса с российской стороной, тем самым только усугубив свое...Подробнее
Сегодня около пяти часов утра медики Мариинской больницы сообщили правоохранителям о ЧП, произошедшем в терапевтическом...Подробнее
В Центральном банке России объяснили, что будет с вкладами, открытыми в банках, которые попали под санкции. Ранее Запад...Подробнее
В НАТО заявили, что «худший кошмар» для Владимира Путина вот-вот начнется. Альянс обещает дополнительно направить сотни...Подробнее
Финансово-экономические аналитики Центробанка Российской Федерации сообщили о том, какая участь постигнет вклады в...Подробнее
Не менее 28 стран, как членов, так и не участников военного блока НАТО, приняли решение отправить в Украину различное...Подробнее
Пришедшая на место обанкроченного «Метростроя» компания «Метрострой Северной столицы» замалчивает несчастные случаи на...Подробнее
Накануне полицейскими Ленинградской области в домах двух жителей Сланцевского района были обнаружены частные оружейные...Подробнее
Горожане активно жалуются на многочисленные повреждения крыш своих домов – таков результат халатности петербургских...Подробнее
Комментировать