Военный эксперт Михайлов рассказал, сколько Россия будет держать ядерные силы в боевой готовности

Вчера президент России Владимир Путин приказал перевести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это чисто президентское решение и сейчас сложно спрогнозировать, сколько такой режим может продлиться - все будет зависеть от геополитической обстановки. Такого мнения придерживается руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Президент РФ, объявляя о своем решении, указал на недружественные действия стран Запада в отношении нашей страны в экономической сфере, а также на агрессивные высказывания в наш адрес высших должностных лиц НАТО.

«Я надеюсь, что данное решение отрезвит Запад. Чего его пугать-то? Это бессмысленно. Главное, чтобы люди поняли, что их ждет. Если они это поймут, они будут вести себя по-другому», — сказал Александр Михайлов в беседе с изданием «Украина.ру» .

Эксперт добавил, что повышенный режим боевой готовности касается ядерных стратегических сил страны - как оборонительных, так и наступательных, так называемых сил ядерной триады.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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