Кусков оценил вероятность отключения смартфонов россиян из-за Украины

Сегодня, 13:24

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Кусков оценил вероятность отключения смартфонов россиян из-за Украины
Фото из открытых источников

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил вероятность отключения смартфонов россиян в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По его словам, у разработчиков действительно имеется возможность принудительного выключения мобильных устройств через интернет. Для этого даже не надо обновлять ОС.

Информация о пользователях владельцами ОС может быть получена через приложения. Она и позволяет разработчикам вывести гаджеты из строя практически в любой момент.

Кусков подчеркнул, что такая возможность присутствует пока только теоретически, ибо на практике она не применялась.

«Как хакеры работают: вы ведь не заходите к ним на сайт, они сами к вам выходят через интернет. Как только вы подключаетесь к чему-то, то оказываетесь уязвимыми в любом случае. Если ваш компьютер не подключен к сети, то и хакеры вам ничего не сдают», - пояснил эксперт.

Таким образом, избежать отключения можно, если отключиться от интернета. Впрочем, в этом случае и ценность смартфона пропадает.

Специалист указал, что сейчас сложно говорить о том, что такой сценарий нарушит права пользователей и вряд ли получится куда-то обратиться с жалобой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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