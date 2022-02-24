О SWIFT. Аналитики и политики поспорили о последствиях отключения России от SWIFT

От создания новой системы финансовых платежей до иного миропорядка. Это последствия, к которым может привести отключение России от SWIFT.

Евросоюз планирует «парализовать» активы Банка России. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы парализуем активы российского центрального банка. Это заморозит его транзакции», – цитирует РИА Новости главу Европейской комиссии.

Стало известно, что Германия намерена отключить от международной системы SWIFT российские банки, в отношении которых были введены санкции из-за российской военной операции в Украине. Под ограничения Евросоюза попали Альфа-банк, Промсвязьбанк, банки «Открытие» и «Россия».

Аналитик Владимир Левченко подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что от западных санкций может пострадать вся банковская система России.

«Под санкции также может попасть почти вся банковская система. Мы еще не знаем, насколько серьезно это будет. Либо ее просто отключат от системы SWIFT, что осложнит долларовые расчеты. Либо американцы вообще заблокируют корреспондентские счета. Если перестанут проводить платежи, то с долларами ничего не получится сделать», – рассказал Левченко.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что это приведет или к Третьей мировой войне, или к новому миропорядку, который сложно себе представить.

«SWIFT – это сеть, которая охватывает всю финансовую систему мира. Да, у нас существует свой вариант, но мы можем обмениваться только внутри РФ. И даже если мы свою систему подтверждения платежей распространим на ЕАЭС, в чем я глубоко сомневаюсь, потому что никто не захочет быть вместе с нами в изоляции, то это не решает проблемы мировой торговли. Поэтому, все разговоры о SWIFT не имеют под собой основания. Поскольку это бы означало не просто Третью мировую войну, а такой миропорядок, который трудно даже представить», – убежден Калашников.

О последствиях отключения России от SWIFT в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Естественно, будут большие экономические потери самой организации, которая является независимой, по крайней мере, формально. Если вдруг не пройдут расчеты от российских контрагентов европейским, то дальше может возникнуть цепная реакция. Европейский контрагент не сможет рассчитаться, например, с американским. И в конечном итоге могут пострадать многие страны, а не только российские организации. Отключение России будет означать в конечном итоге то, что сам SWIFT будет постепенно угасать и становиться ненужным, потому что уже есть технологии, позволяющие использовать другие системы», – говорит эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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