Гражданам в России придет по 10 тыс. рублей от ПФР на карту 2-3 марта 2022 года

Специалисты рассказали, когда стоит ожидать поступления средств.

Многие россияне получат денежную выплату от Пенсионного фонда в начале марта. Ее размер в среднем составит около 10 тысяч рублей. Специалисты назвали точные числа перевода средств, сообщает агентство PRIMPRESS.

Речь идет о денежной выплате, которая полагается определенным категориям российских семей. Деньги выдают родителям, у которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Сама выплата исходит из средств материнского или семейного капитала.

В социальных сетях от родителей таких детей часто поступают вопросы, когда Пенсионный фонд начнет начислять гражданам подобные выплаты за февраль. Специалисты утверждают, что на банковские карты семей деньги должны поступать 2 и 3 марта. Средства будут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», поскольку таковы правила, утвержденные законом.

Стоит отметить, что претендовать на получение выплат могут только те семьи, чей средний доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов в регионе. Как правило, речь идет о сумме объемом 25 тысяч рублей.

Размер самого пособия составляет один прожиточный минимум на детей. В каждом регионе этот показатель индивидуальный. Но в целом по стране размер выплаты составляет около 10-11 тысяч рублей. Эти деньги можно получать ежемесячно, если предварительно подать заявление в Пенсионный фонд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700