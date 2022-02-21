Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»

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Российские военнослужащие продолжают интриговать пользователей Сети. Еще нет разгадок на предыдущие загадки, а появилась еще одна.
На днях россияне принялись массово дискутировать, что же может означать тактический знак Z, который военные нанесли на танки и другую бронированную технику. Предположения звучали разные, но точного ответа на загадку пока никто из военных не дал.
Но армией Z все не ограничилось. Во время недавнего передвижения еще одной танковой колонны очевидцы заметили на броне новый знак - в виде буквы Delta.
И вот сейчас агентство «Русская весна» опубликовало видео с еще одной «армией». Ее танки обозначены буквой «Омикрон» (как штамм коронавируса, который на данный момент является доминирующим в нашей стране).
Издание уточняет, что российские танки с нанесенным на броню знаком «Омикрон» в поле зрения видеокамеры попали близ украинской границы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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