Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»

Сегодня, 19:09

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Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»
Фото из открытых источников

Российские военнослужащие продолжают интриговать пользователей Сети. Еще нет разгадок на предыдущие загадки, а появилась еще одна.

На днях россияне принялись массово дискутировать, что же может означать тактический знак Z, который военные нанесли на танки и другую бронированную технику. Предположения звучали разные, но точного ответа на загадку пока никто из военных не дал.

Но армией Z все не ограничилось. Во время недавнего передвижения еще одной танковой колонны очевидцы заметили на броне новый знак - в виде буквы Delta.

И вот сейчас агентство «Русская весна» опубликовало видео с еще одной «армией». Ее танки обозначены буквой «Омикрон» (как штамм коронавируса, который на данный момент является доминирующим в нашей стране).

Издание уточняет, что российские танки с нанесенным на броню знаком «Омикрон» в поле зрения видеокамеры попали близ украинской границы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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